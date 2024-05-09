Ингушский спортсмен стал призером чемпионата Азии по джиу-джитсу

«Спортсмен выступал в весовой категории до 85 килограммов среди юниоров в возрасте до 21 года. Он продемонстрировал мастерство и волю к победе в этом престижном турнире», — рассказал собеседник.

Сам Идрис Алиев отметил, что турнир прошел успешно. Он подчеркнул, что в соревнованиях принимали участие очень сильные спортсмены из разных стран. Джитсер провел 5 встреч с представителями Саудовской Аравии, ОАЭ, Узбекистана, Киргизии и Монголии.

По словам спортсмена, эти соревнования помогли ему не только получить бесценный опыт, но и принесли массу впечатлений от соперничества с опытными соперниками. Немаловажно, что его успех может вдохновить других молодых спортсменов из Ингушетии на занятия этим видом спорта.

«Благодаря своему мастерству и упорству Идрису Алиеву удалось завоевать бронзовую медаль на чемпионате. Этот турнир — еще одно свидетельство того, что ингушские спортсмены ответственно и серьезно относятся к спортивным состязаниям и готовы показывать впечатляющие результаты», — добавил Тагир Хамхоев.