Ингушский спортсмен стал призером чемпионата Европы по джиу-джитсу в Италии 

Хашагульгов успешно проявил себя в средней весовой категории (Middle) до 79.50 кг MASTER 1 в NO-GI среди чёрных поясов.

Спортсмен провел три схватки и во всех одержал победу: первую — удушающим приемом над Фахадом Ахас Аль-Марри из команды MACHINE BJJ, вторую — по баллам против Леона Шульца из GF TEAM, третью — снова удушающим приемом против Педро Энрике Кампоса П. Мендонсы.

«К сожалению, в финале Илез уступил Дине Сильвиу Букалету из команды LONDON GRAPPLE — ROSS NICHOLLS со счетом 2:0», — рассказал собеседник.

Напомним, Илез Хашагульгов является главным тренером ACADEMY JIU-JITSU SUNJA и представляет зал BRASA RUSSIA. Тренирует спортсмена Арби Мурадов.

«Илез проявил себя как настоящий боец и продемонстрировал превосходное мастерство. Такие результаты доказывают, что наши спортсмены способны покорять самые высокие вершины», — добавил Тагир Хамхоев.

Чемпионат Европы по Джиу-Джитсу EUROPEN JIU-JITSU IBJJF CHAMPIONSHIP NO-GI 2024 проходит с 17 по 20 октября в Риме.