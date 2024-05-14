Ингушский спортсмен стал призером чемпионата Северо-Запада России по джиу-джитсу

Ислам Албогачиев завоевал бронзовую медаль на чемпионате Северо-Запада России по джиу-джитсу Acbjj Northwest Russian Open Championship Gi & No-Gi 2024, который проходил с 11 по 12 мая в Санкт-Петербурге, сообщил газете «Ингушетия» основатель спортресурса The Tiger Sports Тагир Хамхоев.
«Ислам Албогачиев занял третье место в весовой категории до 80 килограммов среди пурпурных поясов в разделе без кимоно (NO-GI)», — рассказал собеседник.
Как рассказал сам спортсмен, для него это был дебют среди обладателей пурпурных поясов. Во время схватки он получил травму колена. Несмотря на это, он продолжил борьбу и завоевал бронзу.
По его словам, этот турнир отличался более высоким уровнем мастерства участников. «На счёт турнира могу сказать, что это совсем другой уровень по сравнению с другими турнирами и это радует», — отметил Ислам Албогачиев.