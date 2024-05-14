Ингушский спортсмен стал призером чемпионата Северо-Запада России по джиу-джитсу

«Ислам Албогачиев занял третье место в весовой категории до 80 килограммов среди пурпурных поясов в разделе без кимоно (NO-GI)», — рассказал собеседник.

Как рассказал сам спортсмен, для него это был дебют среди обладателей пурпурных поясов. Во время схватки он получил травму колена. Несмотря на это, он продолжил борьбу и завоевал бронзу.

По его словам, этот турнир отличался более высоким уровнем мастерства участников. «На счёт турнира могу сказать, что это совсем другой уровень по сравнению с другими турнирами и это радует», — отметил Ислам Албогачиев.