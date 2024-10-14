Ингушский спортсмен стал призером турнира по джиу-джитсу в Санкт-Петербурге

Амир Гадаборшев завоевал бронзовую медаль на всероссийском турнире по джиу-джитсу, который проходил в Санкт-Петербурге 13 октября. Об этом газете «Ингушетия» сообщил основатель спортивного ресурса The Tiger Sports Тагир Хамхоев.
«В своей весовой категории до 77 кг Амир стал бронзовым призёром среди взрослых мужчин 2006–1993 годов рождения», — рассказал собеседник.
Амир Гадаборшев — ученик Абдул-Бари Гусейнова и представляет команду STRELA TEAM.
«Амир Гадаборшев продемонстрировал впечатляющие навыки и волю к победе на турнире. Он показал высокий уровень подготовки и стремление улучшить свои результаты. Это достижение — результат упорного труда и преданности своему делу»
Турнир проходил в спортивном комплексе NEVA ARENA.