Ингушский спортсмен стал призером турнира по джиу-джитсу в Санкт-Петербурге

«В своей весовой категории до 77 кг Амир стал бронзовым призёром среди взрослых мужчин 2006–1993 годов рождения», — рассказал собеседник.

Амир Гадаборшев — ученик Абдул-Бари Гусейнова и представляет команду STRELA TEAM.

«Амир Гадаборшев продемонстрировал впечатляющие навыки и волю к победе на турнире. Он показал высокий уровень подготовки и стремление улучшить свои результаты. Это достижение — результат упорного труда и преданности своему делу»

Турнир проходил в спортивном комплексе NEVA ARENA.