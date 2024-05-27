Ингушский спортсмен завоевал золото на турнире по панкратиону

По словам собеседника, Шейх-Мансур — ученик известного тренера Шамиля Абдуллаева и представитель зала Universal Fighters. Его успех стал ещё одним подтверждением высокого уровня подготовки спортсменов в этом зале.

«Ингушские спортсмены известны своими отличными выступлениями в смешанных единоборствах. На турнире Шейх-Мансур показал высокий уровень подготовки и заслуженно получил золотую медаль», — добавил Тагир Хамхоев.

Боец стал обладателем золотой медали в весовой категории до 77 кг.

«Я очень рад, что смог одержать верх над своими соперниками. Это был интересный бой. Впереди ещё много новых вызовов. Теперь мне предстоит двухмесячная подготовка к следующей схватке за пояс в организации «Прорыв». Надеюсь, что это будет новый шаг к моим спортивным достижениям», — прокомментировал Шейх-Мансур Евлоев.