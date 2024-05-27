Ингушский спортсмен завоевал золото на турнире по панкратиону

Шейх-Мансур Евлоев стал золотым призером на рейтинговом турнире по панкратиону «Прорыв 52.0», который прошел 26 мая в Москве, сообщил основатель спортресурса The Tiger Sports Тагир Хамхоев.
По словам собеседника, Шейх-Мансур — ученик известного тренера Шамиля Абдуллаева и представитель зала Universal Fighters. Его успех стал ещё одним подтверждением высокого уровня подготовки спортсменов в этом зале.
«Ингушские спортсмены известны своими отличными выступлениями в смешанных единоборствах. На турнире Шейх-Мансур показал высокий уровень подготовки и заслуженно получил золотую медаль», — добавил Тагир Хамхоев.
Боец стал обладателем золотой медали в весовой категории до 77 кг.
«Я очень рад, что смог одержать верх над своими соперниками. Это был интересный бой. Впереди ещё много новых вызовов. Теперь мне предстоит двухмесячная подготовка к следующей схватке за пояс в организации «Прорыв». Надеюсь, что это будет новый шаг к моим спортивным достижениям», — прокомментировал Шейх-Мансур Евлоев.