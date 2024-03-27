Ингушского тренера Бекхана Манкиева наградили медалью к 100-летию Минспорта России

Ибрагим Цороев
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Федерация спортивной борьбы РИ

Вице-президента Федерации спортивной борьбы Ингушетии Бекхана Манкиева наградили юбилейной медалью к 100-летию Минспорта России.

Отмечается, что Бекхан Манкиев является заслуженным мастером спорта России, заслуженным работником физической культуры Республики Ингушетия, тренером юношеской сборной России по греко-римской борьбе.

Государственная награда именитому спортсмену присуждена за существенный вклад в развитие отрасли физической культуры и спорта. 

Чемпиону и призёру чемпионатов России, чемпионатов Европы и мира медаль вручил исполняющий обязанности министра спорта республики Руслан Белхороев, сообщила газете «Ингушетия» его пресс-служба.

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