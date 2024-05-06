Инициативная группа молодых людей посетила ингушского ветерана ВОВ Магомеда Медарова

Как сообщили газете «Ингушетия» в молодежном ведомстве региона, ветеран принял гостей в своём доме, где каждый уголок хранит память о минувших временах. Ребята пришли не с пустыми руками — они принесли подарки, чтобы выразить свою благодарность и уважение отважному солдату ВОВ.

"Главной целью визита было не только отметить личный вклад Магомеда Хасултановича в победу над фашизмом, но и узнать из первых уст о его опыте и переживаниях во время войны",- рассказал работник волонтерского центра Мустафа Гомкартиев.

Отмечается, что в ходе встречи, молодые люди в первую очередь поинтересовались здоровьем ветерана, а он рассказал о своих наградах. Активисты внимательно слушали старого солдата, периодически задавая вопросы, что делало их встречу особенно трогательной и значимой.