Инновационный научно-технологический центр и технопарк построят в Ингушетии

При финансировании группы «Сафмар» в республике планируется строительство инновационного научно-технологического центра и технопарка, информировали газету «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства региона.
«В ИНТЦ будут вестись научные разработки, актуальные для мгновенного применения в бизнес сфере и способствующие улучшению качества жизни местного населения. Технопарк в свою очередь станет полноценной платформой для развития информационных технологий и решений, объединяя на одной площадке создателей различной высокотехнологичной продукции и услуг», — подчеркнул руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов.
По словам Главы республики, создание подобной инфраструктуры в Ингушетии должно стать мощным стимулом для привлечения представителей научного сообщества, предпринимателей и инвесторов, в том числе и из других регионов России.
Отмечается, что до конца текущего года для иногородних студентов и преподавателей Академии цифрового развития в Магасе откроется новый ИТ-отель, отвечающий современным стандартам. Возведение отеля также ведется при финансовой поддержке фонда «Сафмар».