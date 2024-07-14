Инновационный научно-технологический центр и технопарк построят в Ингушетии

«В ИНТЦ будут вестись научные разработки, актуальные для мгновенного применения в бизнес сфере и способствующие улучшению качества жизни местного населения. Технопарк в свою очередь станет полноценной платформой для развития информационных технологий и решений, объединяя на одной площадке создателей различной высокотехнологичной продукции и услуг», — подчеркнул руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов.

По словам Главы республики, создание подобной инфраструктуры в Ингушетии должно стать мощным стимулом для привлечения представителей научного сообщества, предпринимателей и инвесторов, в том числе и из других регионов России.

Отмечается, что до конца текущего года для иногородних студентов и преподавателей Академии цифрового развития в Магасе откроется новый ИТ-отель, отвечающий современным стандартам. Возведение отеля также ведется при финансовой поддержке фонда «Сафмар».