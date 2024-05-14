Иностранца в Ингушетии приговорили к 7 годам тюрьмы за оборот наркотиков 

Отмечается, что мужчина, действуя в группе лиц, согласно отведенной ему роли в июне прошлого года приехал из Татарстана в Северную Осетию. В лесном массиве города Беслана он из тайника приобрел для последующего сбыта в Ингушетии более 100 граммов мефедрона в 10 свертках.

После этого осужденный выехал в сельское поселение Нижние Ачалуки Малгобекского района для производства «закладок», информацию о местонахождении которых должен был направлять своему сообщнику посредством обмена сообщениями через мессенджер в сети «Интернет».

С каждого тайника с синтетическим наркотиком ему полагалось денежное вознаграждение в размере 1,5 тыс. рублей. Однако заработать не удалось, поскольку 19 июня 2023 года молодой человек был задержан правоохранителями с поличным.

Фигурант приговорен к 7 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. В отношении его сообщника уголовное дело выделено в отдельное производство.