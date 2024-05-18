Иностранец осужден в Ингушетии за хищение денег и инструментов 

В октябре прошлого года мужчина под предлогом проведения отделочных работ в домовладении жителя сельского поселения Плиево Назрановского района взял у него 150 тыс. рублей. Также, воспользовавшись отсутствием хозяина дома, трудовой мигрант похитил строительные инструменты на 57 тыс. рублей.

После этого фигурант скрылся с места преступления и уехал в Москву, где и был задержан правоохранителями в декабре 2023 года.

С учетом возмещения причиненного потерпевшему ущерба, наличия на иждивении несовершеннолетних детей, суд приговорил мужчину к одному году колонии-поселения.