Инспекцию башенного комплекса «Цори» провели в горной Ингушетии

Был произведен сбор полевого материала, обследована сохранность памятников и проведена фото-фиксация сооружений, входящих в состав «Цори».

«В настоящее время на территории комплекса насчитывается три боевые и более трех десятков жилых башен. Помимо этого, здесь располагаются 12 усыпальниц, раннемусульманские наземные захоронения, раннемусульманская мечеть, древний мавзолей, а также обнаружены следы двух речных мельниц. Боевые башни довольно высокие, хоть и сохранились не полностью. Свыше половины склепов в свою очередь дошли до наших дней практически в первозданном виде», — подчеркнул собеседник издания.

По его словам, не некоторых постройках также можно заметить множество орнаментов и иных декоративных элементов.

Отмечается, что на все вышеперечисленные объекты культурного наследия будут составлены акты технического состояния, которые в дальнейшем направят в вышестоящие организации.

Напомним, что средневековый комплекс «Цори» располагается в Гулойхийском ущелье на высоте 1170 метров.