Исследования будущих медиков Ингушетии стали победителями научных форумов

Как рассказал нашему изданию собеседник, работа будущих медиков, представленная на научно-практической конференции «Всероссийский форум студентов и учащихся — 2024», получила диплом первой степени по итогам работы секции «Медицинские науки». Исследование по теме эпидемиологии развития злокачественных новообразований молочных желез в Ингушетии подготовили Алимат Акиева, Муса Гопорхоев и Хизар Нанахаев.

Вторая команда в составе будущих акушеров Айны Албогачиевой, Тамары Картоевой и Дали Чаниевой победила в конкурсной программе конференции «Молодые исследователи — современной России». Студентки представили работу, посвященную послеродовой депрессии как угрозе для матери и новорожденного.

Научный руководитель обеих команд — профессор Зарета Гатагажева, отметил собеседник.