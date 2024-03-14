Исследования будущих медиков Ингушетии стали победителями научных форумов

Студенты медицинского факультета Ингушского государственного университета приняли участие в двух научных форумах, которые прошли в столице Карелии Петрозаводске, сообщили в пресс-службе вуза.
Как рассказал нашему изданию собеседник, работа будущих медиков, представленная на научно-практической конференции «Всероссийский форум студентов и учащихся — 2024», получила диплом первой степени по итогам работы секции «Медицинские науки». Исследование по теме эпидемиологии развития злокачественных новообразований молочных желез в Ингушетии подготовили Алимат Акиева, Муса Гопорхоев и Хизар Нанахаев.
Вторая команда в составе будущих акушеров Айны Албогачиевой, Тамары Картоевой и Дали Чаниевой победила в конкурсной программе конференции «Молодые исследователи — современной России». Студентки представили работу, посвященную послеродовой депрессии как угрозе для матери и новорожденного.
Научный руководитель обеих команд — профессор Зарета Гатагажева, отметил собеседник.