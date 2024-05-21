К 100-летию государственности Ингушетии подготовлен к изданию историко-тематический календарь 

В нём представлены краткие биографические очерки о выдающихся представителях нашего народа, принимавших активное участие в утверждение советской власти на территории Северного Кавказа. Они стояли у истоков создания и становления Ингушской автономной области в 1920–1930 годах.

«Календарь включает в себя краткое жизнеописание именитых общественно-политических деятелей региона, таких как Идрис Зязиков, Али Горчханов, Мажит Ведзижев, Иналук Мальсагов и других», — рассказал собеседник.

По его словам, издание призвано напомнить о важности исторической памяти и вдохновить на продолжение развития республики в духе созидания и сотрудничества с другими субъектами страны.

Отмечается, что календарь выйдет в свет к празднованию юбилейной даты.