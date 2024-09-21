К 100-летию государственности Ингушетии в городе Сунжа проходит масштабная выставка

В Государственной выставочной галерее представлены работы более 30 ингушских художников и мастеров декоративно-прикладного искусства. Благодаря им и организаторам проекта, гости смогут открыть для себя богатство и неповторимый национальный колорит культуры народа.

«В представленной экспозиции вас ждут произведения одних из самых талантливых художников и мастеров декоративно-прикладного искусства, фотографов и ремесленников Ингушетии. Каждая работа олицетворяет нашу культуру, традиции и мастерство народа, подчеркивая его важное место в истории искусства. Уверена, что праздничная атмосфера и высокий уровень организации сделают ее значимым событием в культурной жизни региона», — отметила руководитель Минкультуры республики Залина Льянова.

Выставка продлится до 19 ноября этого года. Она проходит по адресу: город Сунжа, улица имени Суламбека Осканова, 75/1. Вход свободный.

Напомним, 7 июля 1924 года в составе РСФСР была создана Ингушская автономная область с центром в городе Владикавказе, которая просуществовала 10 лет.

Главное праздничное мероприятие, приуроченное к вековому юбилею ингушской государственности, пройдет 28 сентября текущего года на центральном стадионе в городе Сунжа.