К 100-летию государственности в горах Ингушетии завершили реставрацию очередной башни

«Мы уже завершили реставрацию башен № 2 и № 3, а башня № 1 пока находится на этапе консервации. Наши амбициозные планы включают восстановление всех шести башен этого уникального архитектурного памятника. Мы стремимся не только восстановить стены, но и открыть для вас давно забытые страницы прошлого. Впервые в истории проведены научные раскопки внутри ингушских башен», — сказал собеседник.

По его словам, на данный момент уже обнаружено более 260 артефактов.

«Это целые истории и судьбы, голоса наших предков, звучащие сквозь века», — добавили в школе, отмечая, что «это событие стало символом возрождения и сохранения богатого культурного наследия ингушского народа, открывая новые горизонты для изучения его многовековой истории».

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что археологи из «Наследия» начали раскопки в комплексе Нижний Пуй (Пхьуй), исследуя древние склепы. Работы обнаружили новый погребальный комплекс, который может раскрыть тайны взаимодействия народов Ингушетии и Грузии в древности. Уникальное расположение комлекса на возвышенности у границы делает его ключевым для понимания исторических связей регионов.