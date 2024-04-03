К 100-летию ингушской государственности готовится выставка национальных войлочных ковров

По мнению Махмуд-Али Калиматова, культурное развитие общества в рамках национальной идентичности наряду с сохранением родного языка является одним из важнейших факторов его выживания в условиях глобализации современного мира, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства республики.

Для поддержания этой тенденции, по его словам, к юбилею образования государственности готовятся 100 войлочных ковров с национальными орнаментами. Работу ведут в мастерской «Истинг» при Республиканском доме народного творчества имени Клавдии Евлоевой. Экспозиция будет состоять из малых тематических коллекций. На сегодняшний день готова ее часть: «Ангушт», «Наьсаре», «Свадебные коврики», «По следам старинных фотографий». Они будут дополняться.

«Дух ингушского народа — это наш культурный код, где есть такие понятия, как честь, отвага, достоинство и безмерная любовь к своей Родине. Мы должны продолжить этот путь в честь памяти наших предков. Во всех своих важных выступлениях Президент Владимир Путин подчеркивает, что Россия — многонациональная и многоконфессиональная страна, и в этом ее уникальность, которую он, как глава государства, намерен сохранять», — добавил руководитель субъекта.