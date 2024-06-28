К 3,5 годам колонии приговорен житель Ингушетии за хранение конопли 

Отмечается, что мужчина хранил по месту жительства в сельском поселении Яндаре Назрановского района для личного употребления около 92 граммов конопли. Наркотическое средство было изъято правоохранителями при проведении обыска домовладения в декабре прошлого года.

С учетом наличия не отбытого наказания по предыдущему приговору, суд назначил фигуранту наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Он был взят под стражу в зале суда.