К 3,5 годам колонии приговорен житель Ингушетии за хранение конопли 

Ранее судимый 48-летний житель региона признан виновным в незаконном хранении без цели сбыта наркотиков в значительном размере, информировали газету «Ингушетия» в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Отмечается, что мужчина хранил по месту жительства в сельском поселении Яндаре Назрановского района для личного употребления около 92 граммов конопли. Наркотическое средство было изъято правоохранителями при проведении обыска домовладения в декабре прошлого года.
С учетом наличия не отбытого наказания по предыдущему приговору, суд назначил фигуранту наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Он был взят под стражу в зале суда.