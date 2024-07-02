К 7 годам тюрьмы приговорена в Ингушетии уроженка Краснодара за оборот около 2 кг героина 

Хусейн Плиев

Уроженка Краснодара получила 7 лет колонии общего режима за покушение на незаконный сбыт наркотиков, совершенный организованной преступной группой в особо крупном размере, сообщили газете «Ингушетия» в правоохранительных органах региона.

Установлено, что в феврале прошлого года в автомобиле подозреваемой и жилище ее соучастников обнаружен и изъят героин массой более 1,9 кг, доставленный в республику ОПГ для последующего сбыта путем «закладок».

Довести задуманное до конца осужденная не смогла, поскольку была задержана силовиками.

Гражданка 1985 года рождения Магасским районным судом признана виновной по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК России.

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