К 9,5 годам колонии приговорен житель Ингушетии за оборот наркотиков 

В релизе отмечается, что в декабре 2021-го и феврале 2023 года осужденный за 12 тыс. рублей сбыл «условному закупщику», участвующему в мероприятиях, проводимых правоохранителями, более 40 граммов марихуаны.

Также с целью реализации фигурант хранил по месту жительства свыше 150 граммов того же наркотического вещества, которое было изъято полицейскими при проведении обыска. Помимо этого, более 47 гр. марихуаны мужчина хранил для личного употребления.