Калиматов: целью нападения была дестабилизация обстановки в Ингушетии

«Вчера вечером неизвестные атаковали автомобиль, в котором находились сотрудники полиции и гражданские лица. В результате нападения погибли трое человек», — написал руководитель региона в своем Telegram-канале.

По его словам, злоумышленники совершили жестокий поступок, который направлен не только против представителей закона, но и против безопасности и порядка в Ингушетии.

Руководитель отметил, что правоохранительные органы делают все возможное для раскрытия преступления и привлечения виновных к ответственности.

Калиматов выразил уверенность, что правосудие восторжествует, а преступники будут наказаны по всей строгости закона.

Глава республики также выразил соболезнования семьям погибших.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что 11 октября неизвестные совершили нападение на автомобиль, в котором находился заместитель руководителя Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД по Ингушетии Адам Хамхоев. Нападение произошло рядом с федеральной трассой «Кавказ».

В результате атаки погибли три человека, один из них — сотрудник полиции. Погибшие состояли в родственных отношениях.

По данному факту возбуждено уголовное дело в соответствии со статьёй 317 УК РФ о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и частью 1 статьи 222 УК РФ о незаконном обороте оружия.