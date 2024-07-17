Калиматов: Ингушетия сможет внести значительный вклад в развитие СКФО

«Вместе с полпредом Президента России в СКФО Юрием Чайкой, куратором СКФО — вице-премьером Александром Новаком, членами правительства и коллегами-главами регионов детально обсудили социально-экономическую ситуацию в федеральном округе. Обсуждение было продуктивным», — подчеркнул руководитель субъекта.

По его словам, Михаил Мишустин отметил хорошую динамику развития Северного Кавказа, особенно в сферах обрабатывающей промышленности, туризма и сельского хозяйства.

«Мы представили премьер-министру инвестиционные проекты, которые реализуются в республике, и получили ценные рекомендации по их дальнейшему развитию. Михаил Мишустин подчеркнул, что стратегическая задача на будущее — полностью раскрыть потенциал субъектов СКФО: сформировать в каждом из них точки роста и условия для привлечения инвестиций, запуска собственных производств и создания новых рабочих мест», — добавил Махмуд-Али Калиматов.

Он считает, что это будет способствовать росту доходной части бюджетов, развитию инфраструктуры населенных пунктов, а главное — улучшению качества жизни людей.

«Убежден, что Ингушетия с ее богатым потенциалом и усилиями нашей команды сможет внести значительный вклад в развитие СКФО», — подытожил Глава.