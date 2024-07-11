Калиматов: «Ингушский флаг занимает почетное место в жизни и в душе каждого жителя республики»

«Каждая из деталей стяга наполнена глубоким смыслом. Белый цвет олицетворяет чистоту в делах и помыслах, которую так ценят ингуши. Зеленый цвет — символ мусульманской религии, а также красоты и плодородия нашей земли. А красный связан с кровью, которую мы проливали в борьбе за сохранение своего любимого края. Сакральное значение также имеет направление лучей солярного знака против часовой стрелки. Оно демонстрирует вечное движение Солнца и Вселенной, отражая триединство времен: настоящего, прошлого и будущего, которые неразрывно связаны и определяют судьбу нашего народа», — написал руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов.

Он также подчеркнул, что наши земляки гордо несут флаги России и Ингушетии, отстаивая интересы всей страны на политических и спортивных мероприятиях. Флаг Ингушетии развевался на многих международных и всероссийских экономических форумах, он не раз был установлен на самых высоких горных вершинах, начиная с Эвереста.

«Флаг по праву занимает самое почетное место в жизни и в душе каждого ингуша. Я поздравляю каждого из жителей региона с этим значимым историческим событием. Пусть Ингушетия существует под мирным небом. Желаю всем добра, процветания и благополучия», — подытожил Глава республики.

Напомним, что флаг Ингушетии был утвержден в июле 1999 года. Разработка дизайна принадлежит профессору Ибрагиму Дахкильгову.