Калиматов: инициативу отметить 100-летие ингушской государственности поддержал Путин

«Это судьбоносное событие берет свое начало с 7 июля 1924 года, когда была образована Ингушская автономная область. Путь к сохранению и развитию ингушской государственности был нелегок, сопровождался трагическими событиями. Тем не менее, 4 июня 1992 года Верховный совет Российской Федерации принял Закон «Об образовании Ингушской Республики в составе Российской Федерации», — напомнил руководитель субъекта.

«В этом году у нас намечено множество культурно-досуговых мероприятий, приуроченных к празднованию 100-летнего юбилея», — добавил он.

Также 2024 год, по словам Главы, знаменателен 30-летием со дня образования Народного собрания и Верховного суда республики. Эти события являются значимыми для общественной и государственной жизни региона.