Калиматов назвал знаменательным событием воссоединение России с новыми регионами два года назад

Глава Ингушетии написал в своем Telegram-канале, что воссоединение с родиной жителям новых регионов досталось дорогой ценой, но они полны сил и решимости жить и развиваться в составе России, страна делает все возможное, чтобы обеспечить им безопасную и достойную жизнь.

«Наша республика вносит свой вклад в это дело, помогая восстанавливать социальные объекты и инфраструктуру в Токмакском районе (Запорожская область). Мы регулярно отправляем строительные материалы, необходимое оборудование, гуманитарную помощь с предметами первой необходимости, а также школьные принадлежности и учебники для детей», — отметил руководитель региона.

Также с начала СВО бойцы из республики в первых рядах отправились защищать жителей Донецкой и Луганской народных республик. Они сражались за соотечественников, не жалея своих жизней.

Махмуд-Али Калиматов поздравил жителей новых регионов с возвращением домой, пожелав им единства, мира и процветания в составе страны.

Напомним, 30 сентября отмечается памятная дата — День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией. Она была установлена 28 сентября 2023 года в соответствии с изменениями, внесенными в федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России».

В этот день в 2022 году Владимир Путин и главы новых регионов подписали международные договоры о вхождении субъектов в состав российского государства.