Калиматов поздравил парламентариев с профессиональным праздником

«Народное Собрание республики на протяжении тридцати лет вносит большой вклад в обеспечение главных политических и экономических преобразований в регионе, в развитие демократии, сохранение мира и согласия в республике и единства ингушского народа», — говорится в сообщении.

По его словам, сегодня парламентарии являются посредниками между населением и государством, обеспечивают создание правового фундамента для устойчивого развития республики.

«Уверен, что плодотворное сотрудничество законодательной и исполнительной ветвей власти будет способствовать укреплению государственности и повышению благополучия граждан», — отметил руководитель региона.

Напомним, 27 февраля 1994 года всенародным голосованием был принят Основной закон Ингушетии, утвердивший права и обязанности человека и гражданина, и в тот же день были избраны 27 депутатов Народного собрания первого созыва.