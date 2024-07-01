Калиматов поздравил ветеранов боевых действий с праздником

«Ветераны — это люди, которые принимали участие в разных военных конфликтах, связанных с защитой нашего Отечества. Сегодня их братство пополнилось ветеранами СВО», — написал руководитель субъекта в своем Telegram-канале.

Калиматов отметил, что в Ингушетии насчитывается свыше 28 тысяч ветеранов, в их числе единственный ветеран Великой Отечественной войны Магомед Медаров и более 200 участников боевых действий в Афганистане.

«Каждый из них внес неоценимый вклад в сохранение безопасности нашего государства. Ветераны боевых действий и сегодня продолжают быть полезными своей Родине, принимая участие в военно-патриотическом воспитании нашей молодежи», — подчеркнул руководитель.

Глава региона подчеркнул, что эти люди являются надёжным тылом, имея опыт и готовность в любой момент встать на защиту интересов России. Он также отметил, что мы все в неоплатном долгу перед ними.

«Поздравляю всех ветеранов с их праздником! Желаю им крепкого здоровья и долголетия. Пусть мир и добро всегда будут с нами», — резюмировал Калиматов.