Калиматов рассказал на ПМЭФ-2024 о предстоящем праздновании 100-летия ингушской государственности 

«Друзья, в этом году у нас двойной юбилей: 100-летие ингушской государственности и 30-летие столицы Магаса. К этим датам мы подошли с конкретными достижениями. Мы можем гордиться нашими успехами, в том числе активным развитием туризма и растущим интересом инвесторов к экономике региона», — написал Глава республики в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что важные даты планируется отметить серией праздничных мероприятий.

«7 июля состоится грандиозное событие, а в течение всего года пройдут культурные, спортивные и детские мероприятия. Приглашаю всех посетить Ингушетию, увидеть ее уникальные достопримечательности, попробовать национальную кухню и погрузиться в удивительную культуру нашего края», — добавил руководитель субъекта.

Как сообщала газета «Ингушетия», республике из резервного фонда правительства России выделено около 120 млн рублей на подготовку и проведение празднования векового юбилея республики.

Ранее Махмуд-Али Калиматов отметил, что при федеральной поддержке будет реализовано 13 крупных мероприятий, в их числе — межрегиональный фестивали национальных культур «В дружбе с народами» и самодеятельных исполнителей и музыкальных коллективов на народных инструментах.

Напомним, 7 июля 1924 года была образована Ингушская автономная область в составе РСФСР с центром во Владикавказе. Автономия просуществовала 10 лет.

В апреле 2021 года президент Владимир Путин подписал распоряжение о создании организационного комитета для подготовки к празднованию 100-летия образования Ингушетии.