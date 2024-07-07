Глава КБР: вековой юбилей Ингушетии отмечен высокими достижениями

«Это событие в свое время сыграло определяющую роль в судьбе ингушского народа, открыв широкие перспективы для его развития, сохранения самобытных традиций, богатого культурного и духовного наследия», — отметил он в своем Telegram-канале.



Руководитель КБР подчеркнул, что вековой юбилей республики отмечен высокими достижениями в экономическом и социально-культурном развитии.

«Сегодня благодаря созидательному труду жителей региона, при поддержке нашего Президента Владимира Владимировича Путина, правительства России республика двигается вперед, уверенно решает поставленные задачи. В регионе идет активная модернизация учреждений здравоохранения и образования, обновляются и строятся дороги, благоустраиваются общественные территории, развивается туризм и агропромышленный комплекс, реализуются крупные инвестиционные проекты — все это направлено на повышение качества жизни людей», — написал Казбек Коков.



Он выразил уверенность, что любовь к родному краю, стремление каждого внести свой вклад в его процветание и дальше будут служить для жителей братской республики главными мотивами и жизненными ориентирами на благо республики и всей России.



Руководитель соседнего субъекта пожелал народу Ингушетии добра, успехов и процветания.