Калиматов: В Ингушетии сохраняют уникальное культурное наследие

Об этом сообщил Глава региона Махмуд- Али Калиматов в своем Telegram-канале, добавив, что за последние четыре года ведутся широкомасштабные работы по реставрации этих объектов.

Он отметил, что Президент Владимир Путин на пленарном заседании Международного культурного форума в Санкт-Петербурге объявил о принятии долгосрочной программы по реставрации объектов культурного наследия в России.

«Работы по восстановлению родовых поселений осуществляет благотворительный фонд «САФМАР», основанный Микаилом Гуцериевым. Восстановлены башенные комплексы Бишт, Ний, Морч, Харп, Пуй, Эбан и Кели, что позволяет лучше понять быт средневековых предков», — написал руководитель субъекта.

По его словам, за счет федерального бюджета будет проведена реставрация средневекового комплекса оборонно-сторожевых башен «Вовнушки», который стал финалистом конкурса «Семь чудес России» в 2008 году.

«Планируется восстановление одного из самых древних христианских храмов России — Тхаба-Ерды, для чего Минкультуры России выделило около 50 млн рублей на исследовательские работы и реставрацию», — добавил Глава.

Калиматов подчеркнул, что к культурному наследию в России всегда относились с уважением. Он выразил надежду, что принятая программа реставрации памятников культуры станет дополнительной мотивацией для сохранения исторического наследия для будущих поколений.