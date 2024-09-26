Калиматов выразил соболезнования родным заслуженного тренера СССР Кодзоева 

Махмуд-Али Калиматов выразил соболезнования родным и близким заслуженного тренера СССР по тяжелой атлетике Ибрагима Абибулатовича Кодзоева, скончавшегося накануне на 85-м году жизни.
В своем Telegram-канале Глава Ингушетии напомнил, что легендарный наставник большую часть своей жизни посвятил воспитанию выдающихся спортсменов, среди которых чемпионы СССР, Европы, мира и Олимпийских игр. В их числе чемпион Олимпиады 1988 года в Сеуле Исраил Арсамаков и трехкратный чемпион мира Асламбек Эдиев.
«По отзывам коллег и воспитанников Ибрагим Абибулатович был замечательным мастером своего дела, неутомимым тружеником и профессионалом, тренером с большой буквы, оставившим значительный след в истории тяжелой атлетики не только в Ингушетии, но и в масштабах всей России и бывшего СССР», — отметил он.
Дала къахетам болба!