Калиматов выразил соболезнования родным заслуженного тренера СССР Кодзоева 

В своем Telegram-канале Глава Ингушетии напомнил, что легендарный наставник большую часть своей жизни посвятил воспитанию выдающихся спортсменов, среди которых чемпионы СССР, Европы, мира и Олимпийских игр. В их числе чемпион Олимпиады 1988 года в Сеуле Исраил Арсамаков и трехкратный чемпион мира Асламбек Эдиев.

«По отзывам коллег и воспитанников Ибрагим Абибулатович был замечательным мастером своего дела, неутомимым тружеником и профессионалом, тренером с большой буквы, оставившим значительный след в истории тяжелой атлетики не только в Ингушетии, но и в масштабах всей России и бывшего СССР», — отметил он.

Дала къахетам болба!