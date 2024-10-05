Катавшего плющевого гуся лихача-подростка задержали в Ингушетии

Троих водителей-лихачей задержали правоохранители республики, в том числе — 14-летнего подростка и 74-летнего пенсионера, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе МВД по региону.
В Магасе 23-летний житель сельского поселения Экажево Назрановского района на ВАЗ-21150 проехал на запрещающий красный сигнал светофора. Его односельчанин 1950 года рождения на «Газели» выехал на полосу встречного движения.
Правонарушители были доставлены в ОМВД по столице республики.
Третий лихач 2010 года рождения нарушал ночной покой жителей Малгобека. С просьбой принять меры в отношении него к полицейским обратился горожанин.
Как отмечается, на переднем пассажирском сиденье автомобиля, задержанного полицейскими, находился плюшевый гусь, голова которого свисала из окна.
Катавшего игрушку «оригинального» несовершеннолетнего водителя и машину доставили в отдел полиции.