Катавшего плющевого гуся лихача-подростка задержали в Ингушетии

В Магасе 23-летний житель сельского поселения Экажево Назрановского района на ВАЗ-21150 проехал на запрещающий красный сигнал светофора. Его односельчанин 1950 года рождения на «Газели» выехал на полосу встречного движения.

Правонарушители были доставлены в ОМВД по столице республики.

Третий лихач 2010 года рождения нарушал ночной покой жителей Малгобека. С просьбой принять меры в отношении него к полицейским обратился горожанин.

Как отмечается, на переднем пассажирском сиденье автомобиля, задержанного полицейскими, находился плюшевый гусь, голова которого свисала из окна.

Катавшего игрушку «оригинального» несовершеннолетнего водителя и машину доставили в отдел полиции.