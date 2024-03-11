Книжный фонд МКЖР Ингушетии пополнился новыми изданиями

Как рассказал собеседник, член Союза писателей России Гапур Боков внес свой вклад в пополнение фондов музея, передав книги своего авторства «Голос веков и «Ковчег добра», а также картины «Возвращение» В. Кислова и «Ностальгия» неизвестного автора.

«Эти издания, несомненно, займут достойное место в нашей музейной коллекции», — отметил собеседник и от лица всего коллектива поблагодарил дарителя.