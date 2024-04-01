Команда филиала фонда «Защитники Отечества» Ингушетии приняла участие в открытии парты героя

Лиза Арсамакова
Фото:
филиал фонда «Защитники Отечества»

Команда филиала фонда «Защитники Отечества» приняла участие в открытии парты героя в честь бойца СВО Илеза Местоева, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства.

«Во второй школе Назрани появилась парта героя в честь погибшего участника СВО, выпускника учреждения Илеза Местоева», — рассказал собеседник.

Он отметил, что боец погиб при выполнении воинского долга в зоне специальной военной операции в сентябре 2022 года в городе Балаклея Харьковской области. Герой посвятил всю свою жизнь военной профессии.

На торжественную линейку пригласили учеников и педагогический состав школы, родных и близких бойца.

«Наша общая задача — сохранить память о наших защитниках, наших героях и быть достойными таких сыновей Ингушетии, как Илез Местоев», — прокомментировал руководитель филиала Муслим Оздоев.

СВО