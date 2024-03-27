Команда Полпредства Ингушетии в СЗФО завоевала кубок на турнире в Санкт-Петербурге по мини-футболу

Отмечается, что по итогам турнира Усман Богатырев из команды «Вайнах» признан лучшим игроком соревнований. Также в составе ингушской команды отличился форвард Рамзан Оздоев, являющийся помощником полномочного представителя РИ в СЗФО.

«Команда в целом показала зрелищный футбол и выверенную тактическую подготовку. Это заслуженное достижение, которое запомнится надолго! Матч, который прошел в Санкт-Петербурге, был настоящим испытанием сил, и команда «Вайнах» справилась с ним на отлично!» — рассказали газете «Ингушетия» в Полпредстве.