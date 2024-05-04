Командиру артиллерийского полка Султану Хашагульгову из Ингушетии досрочно присвоили звание полковника

Эмин Эстоев

Начальнику артиллерии сводного мотострелкового подразделения, участнику СВО Султану Хашагульгову досрочно присвоено внеочередное воинское звание полковника, сообщили газете «Ингушетия» в администрации Главы и правительства региона.

«Султану Хашагульгову, командиру артиллерийского полка, досрочно присвоено внеочередное воинское звание полковника. Ранее он был представлен к четвертому ордену Мужества, а также в декабре 2023 года Владимир Путин вручил ему Звезду Героя России», — сказал собеседник.

Глава региона Махмуд-Али Калиматов в своем Телеграмм-канале поздравил Хашагульгова с внеочередным военным званием и пожелал ему дальнейшего роста.

«Очень рад за этого парня, чья военная карьера стремительно растет. Он высокий профессионал в военном деле и неоднократно доказывал это на поле боя. Уверен, что дела и поступки героя России Султана Хашагульгова являются убедительным примером для воспитания нашей молодежи в духе патриотизма и любви к своей Родине», — написал Махмуд-Али Калиматов, отметив, что «таких ребят у нас будет много».

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