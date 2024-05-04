Командиру артиллерийского полка Султану Хашагульгову из Ингушетии досрочно присвоили звание полковника

«Султану Хашагульгову, командиру артиллерийского полка, досрочно присвоено внеочередное воинское звание полковника. Ранее он был представлен к четвертому ордену Мужества, а также в декабре 2023 года Владимир Путин вручил ему Звезду Героя России», — сказал собеседник.

Глава региона Махмуд-Али Калиматов в своем Телеграмм-канале поздравил Хашагульгова с внеочередным военным званием и пожелал ему дальнейшего роста.

«Очень рад за этого парня, чья военная карьера стремительно растет. Он высокий профессионал в военном деле и неоднократно доказывал это на поле боя. Уверен, что дела и поступки героя России Султана Хашагульгова являются убедительным примером для воспитания нашей молодежи в духе патриотизма и любви к своей Родине», — написал Махмуд-Али Калиматов, отметив, что «таких ребят у нас будет много».