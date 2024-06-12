Концерт в честь Дня России прошел в Малгобеке Ингушетии

На центральной площади Малгобека состоялся праздничный концерт приуроченный ко Дню России, проинформировали газету «Ингушетия» в пресс-службе муниципалитета.
В мероприятии приняли участие юнармейцы, представители проектов «Орлята России» и «Навигаторы детства», а также артисты городского дворца культуры. Концертная программа включала в себя исполнение песен патриотической направленности, танцевальные номера и многое другое.
«День России — это праздник единения и созидания. Сегодня во всех городах страны проходят торжественные мероприятия. Малгобек не стал исключением», — подчеркнул собеседник издания.
Отмечается, что в завершении концерта на площади был развернут флаг Российской Федерации.