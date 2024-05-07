Копию Знамени Победы передали общественники учащимся ГКК Ингушетии 

«Знамя Победы — штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, водруженный 1 мая 1945 года военнослужащими Красной Армии Алексеем Берестом, Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантария на крыше Рейхстага в Берлине», — напомнил председатель общественного совета ГУ МЧС Адам Цуров.

С этим знаменательным событием в преддверии 79-летия Победы в ВОВ руководство и учащихся ГКК поздравил руководитель регионального отделения общероссийской общественной организации гражданской обороны, ЧС и пожарной охраны Абукар Торшхоев.

«Сегодня вам, дорогие кадеты, передается копия Знамени Победы. Надеюсь, это станет доброй традицией. Хочу пожелать всем мирного неба над головой, успехов, удачи, а самое главное — здоровья. Мы едины, пока помним», — подчеркнул он, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе МЧС по республике.