Котельную для перинатального центра Ингушетии сдадут до конца года 

На данный момент на объекте выполнен значительный объем работ: вырыт котлован и заложен фундамент дымовой трубы, установлены буронабивные сваи, смонтированы металлоконструкции здания БМК, устроены фундаментная плита и ленточный фундамент, тепловые камеры и сбросные колодцы, а также проведена гидроизоляция фундамента. Завершаются работы по устройству водопроводных колодцев, ведется устройство наружного водопровода.

«Республиканский клинический перинатальный центр — это учреждение, где рождаются маленькие жители Ингушетии. Создание максимально комфортных условий для мам и малышей является нашей первостепенной задачей. Современное оборудование обеспечит бесперебойную подачу тепла, что особенно важно для медицинского учреждения такого профиля», — подчеркнул Глава региона Махмуд-Али Калиматов.

Основное технологическое оборудование — котлы, насосы, трубопроводы теплоснабжения — ожидается к поставке до конца октября. Котельную планируется сдать до завершения текущего года.