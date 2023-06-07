Жили они под покровительством рода Мальсаговых. Предположительно, Мухамедовы приехали в село по приглашению Камбулата Мальсагова, который был в конце XIX — начале XX века довольно предприимчивым и весьма авторитетным человеком, ездил по торговым делам в Среднюю Азию, Грузию, Санкт-Петербург и другие крупные города России, являлся внуком первого ингушского генерала Бунухо Базоркина. Братья и племянники Камбулата Мальсагова несли службу в рядах царской армии и занимали высокие государственные чины. И не исключено, что через его связи поданные Ирана, курды по происхождению Мухамедовы оказались именно в этом селении. Здесь им была обеспечена безопасность, спокойное проживание, предоставлена братская помощь и поддержка, которая сохраняется до наших дней. Потомки Мальсаговых — Шимох и Якуб, сыновья Якуба — наши современники Амирхан и Рашид, и другие представители рода были связаны родственными узами с семьёй Мухамедовых. Их родные и близкие похоронены на родовом кладбище в селении Альтиево. Но нет среди них могилы брата — Абдул-Кадыра Мухамедова, который считается без вести пропавшим в трагические дни осени 1992 года в Пригородном районе Северной Осетии.

Отец Абдулы, Мухаммад, обучал детей арабской письменности и чтению Корана. Работал в колхозе трактористом. В годы депортации семья Мухамедовых осталась жить в этом селении. Они ждали и верили, что рано или поздно ингуши вернутся на родину. Рассказывали, что во время депортации ингушей местные власти приказали Мухаммаду снести трактором минарет местной мечети, но он категорически отказался это делать. Избежать ареста ему помогло лишь то, что он был лучшим трактористом района и очень востребованным в те годы. А мечеть сохранилась и стоит по сегодняшний день в Альтиево рядом с новой мечетью.

К сожалению, точными сведениями о появлении семьи Мухамедовых на ингушской земле мы не располагаем, но это не входит в интерес сегодняшней темы. Мы просто хотим отдать дань уважения памяти человеку, который жил среди ингушей, с детства впитал её культуру и традиции и внёс неоценимый вклад в развитие хореографического искусства ингушского народа.

Но надо отметить, что Абдула Мухамедов никогда не забывал своих корней. В постсоветский период он нашёл единственную оставшуюся из близких родную сестру своей матери. Он был с ней на связи, мечтал встретиться с родственниками, но материальное положение и разного рода политические обстоятельства не позволяли ему это сделать, а потом скосила болезнь, от которой он оправиться уже не смог.

Абдула рос и воспитывался в ингушской культуре, был пронизан духом этого народа. Таким его принимали друзья и товарищи. И то, что в нём гармонично слились и объединились два менталитета с древнейшей историей и вековыми традициями, лишь обогатило его душу, сделало его открытым, толерантным, человеком широкой души и благородного сердца.

Абдула Мухамедов в составе государственного ансамбля песни и танца Чечено-Ингушетии «Вайнах»

После окончания школы в селении Альтиево семнадцатилетний Абдула в поисках работы уехал в город Грозный. Это был 1957 год. Восстановление Чечено-Ингушской Республики шло полным ходом. Был объявлен конкурс и по отбору молодых людей в восстановленный Чечено-Ингушский государственный ансамбль песни и танца «Вайнах», история которого идёт с 1939 года.

Абдула мечтал попасть в ансамбль. Он с детства любил танцевать и был самым желанным гостем на всех увеселительных мероприятиях. Он как губка впитывал в себя все тонкости народной хореографии в исполнении как мужчин, так и женщин. Его «учителями» были люди старшего поколения, которых он умел слушать, за которыми умел наблюдать и вбирать в себя технику исполнения танцевальных движений. Часто вспоминал Дибихан Майсигову, известную гармонистку и прекрасную исполнительницу ингушского танца.

Белан Чахкиев, житель г. Грозного, рассказывает, как люди старшего поколения собирались у экранов телевизора, когда транслировался ингушский танец в исполнении Мухамедова. «Вот он, исконный ингушский танец, — говорили они воодушевлённо, — он всё делает правильно, и в круг сначала выходит девушка, и движения сдержанные, и манера исполнения наша, настоящая».

Да, Абдула безумно любил танцевать, и несмотря на то, что отец и братья не одобряли его выбор, он не мог поступить иначе. Он пошёл на просмотр, и с первых же движений на сцене комиссия поняла, что перед ними самородок. Председатель комиссии, министр культуры В. А. Тутаев дал своё одобрение и даже предоставил ему временное жильё. А через семь лет ему была выделена квартира в г. Грозном.

Абдула Мухамедов по-настоящему раскрылся после возвращения из Тбилиси, где он с 1959 по 1962 год постигал секреты танцевального мастерства в школе народного артиста СССР Вахтанга Чабукиани в Тбилисском хореографическом училище. С ним училась и дочь Махмуда Эсамбаева — Стелла. Стоит отметить, что в Грузии ему предлагали жильё, отдельную школу, обещали ввести в состав государственного ансамбля, но на такой размен Абдула не согласился. Он любил свою родину и ни на какие материальные блага не променял бы её.

В государственном ансамбле «Вайнах» ведущим солистом и балетмейстером он проработал более 20 лет. Его здесь уважали и ценили. Он был знаком со многими известными людьми, был вхож во многие кабинеты.

Очень высоко и тепло отзывается о нём бывший коллега Докку Мальцагов, народный артист России, лауреат Государственной премии правительства РФ, педагог и балетмейстер.

«Абдула Мухамедов был моим Учителем с большой буквы, — говорит он. — Все мои достижения в области танцевального искусства — это прежде всего заслуги моего наставника. Ещё будучи мальчишкой, я получил от прикомандированного на две недели в село Шатой, откуда я родом, хореографа Абдулы Мухамедова уроки танцевального искусства. И мне этого хватило на всю мою творческую деятельность. Судьба наделила Абдулу Мухамедова блестящим талантом. Но был ещё и каждодневный кропотливый труд, благодаря которому он поднялся на самый высокий уровень мастерства. Танцевал великолепно, показывал потрясающее искусство танца. В нём гармонично сочетались красота, грация, благородство и достоинство. Своим появлением на сцене он никого не оставлял равнодушным. Был безумно влюблён и искренне предан своему делу. Помню, в середине 90-х в Нальчике прошёл концерт, на сцене вместе с академическим, всемирно известным ансамблем «Кабардинка» выступал молодой ансамбль «Ингушетия». Программа была подготовлена Абдулой Мухамедовым, который тоже выступал на сцене. Я сидел в зрительном зале, сохранил в своём архиве видео этого концерта. Это было великолепно. Зрители были в восторге!

В жизни Абдула был необыкновенно порядочным, честным человеком, настоящим вайнахом, в полном смысле этого слова. Соответствовал всем правилам и нормам горского этикета. В общем, вся его жизнь — это неоценимый вклад в развитие и пропаганду танцевального искусства народов Кавказа».

Первый детский танцевальный коллектив «Таргим» при Доме культуры г. Назрани

В конце 70-х, будучи в составе государственного ансамбля «Вайнах», Абдула Мухамедов создал в Назрани, в городском Доме культуры, самодеятельный танцевальный коллектив «Таргим». Об уровне подготовки этого коллектива достаточно сказать то, что он выступал на одной сцене с такими легендарными ансамблями, как «Вайнах» (ЧИАССР) и «Алан» (СОАССР). Коллектив «Таргим» не раз становился победителем и лауреатом региональных и всесоюзных фестивалей, ярко заявляя о себе на многих площадках бывшего Советского Союза, на самых престижных сценах страны. Примечательно, что артисты этого коллектива вошли в будущем в основной состав государственного ансамбля народного танца «Ингушетия».

«Он был сильным хореографом, — говорит Адам Имагожев, народный артист Ингушетии, воспитанник «Таргима». — Наш самодеятельный коллектив был желанным на всех праздниках как в республике, так и за её пределами. Мы выступали наравне с корифеями танцевального искусства. В репертуаре у нас были танцы народов Кавказа и, конечно же, ингушский танец. Он хорошо знал технику ингушского танца. Никто ни сегодня, ни до чисто ингушский ход не делал так, как он. И вообще, был добрым человеком, честным и благородным».

«Мне было 11 лет, когда я пришёл к Абдуле Мухамедову, — вспоминает Иса Гадоборшев, заслуженный деятель искусств Ингушетии и Чеченской Республики. — Занимался в то время дзюдо, футболом и танцами. Абдула убедил меня всё оставить, кроме танцев. Он был фанатично предан своему делу. Делал акцент на постановку корпуса. Сам всегда держал осанку, даже когда просто шёл по улице. Такими же были его ученики, народные артисты республики Адам Имагожев и Джабраил Богатырёв, заслуженный артист Дауд Циздоев и другие. «Никто не должен танцевать ингушский танец лучше, чем ингуши», — говорил он. Сам очень красиво танцевал. Его танец шел от сердца, и манеру его исполнения ни с кем нельзя было перепутать. Вообще, про него можно говорить часами. Он был настоящий! И внёс большой вклад в хореографическое искусство Ингушетии».

«Мы взяли от него всё, что можно получить от наставника и родителя. Он был нам как отец, — дополняет народный артист РИ Джабраил Богатырёв. — Мы с Адамом были самыми младшими в ансамбле, и он заботился о нас, как о своих родных детях. Я усвоил с ним не только секреты танцевального искусства, но получил хорошую школу жизни. Во главу угла Абдула ставил честность, порядочность, дисциплину и каждодневный труд. Без внутреннего стержня в ансамбле делать нечего, считал он. Не буду повторяться о его профессионализме, присоединяюсь к тому, что сказали мои коллеги».

В 1990 году в жизни Абдулы произошли приятные перемены. Он женился на Эсет Аушевой, выпускнице филологического факультета Чечено-Ингушского государственного университета. Они познакомились в школе № 49 г. Грозного, где она работала педагогом, а Абдула создал детский танцевальный ансамбль «Турпалхо», который так же удачно выступал на всех городских и республиканских мероприятиях, участвовал в конкурсах, радуя достижениями своего учителя. От этого брака у них родился сын Амирхан и две дочери — София и Джамиля. Все они благополучно устроились в жизни, сегодня живут своими семьями. Сын Амирхан в детстве танцевал в ансамбле, он обладал прекрасными хореографическими данными. В студенческие годы при Ростовском государственном университете даже создал хореографический коллектив, который успешно выступал на студенческих форумах и фестивалях. Сегодня его взгляды на жизнь изменились, и он ушёл в предпринимательскую деятельность.

Надо отметить удивительную работоспособность нашего героя. Он одновременно работал в нескольких учреждениях и повсюду имел прекрасные результаты. Оставаясь в составе ансамбля «Вайнах», он параллельно обучал детей хореографическому искусству в Доме пионеров г. Грозного, во Всероссийском обществе глухонемых, в созданных им танцевальных коллективах в медицинском училище г. Грозного и в Чечено-Ингушском управлении строительства. При всей своей занятости вёл уроки хореографии в школе-лицее г. Назрани, руководил самодеятельным детским танцевальным коллективом «Таргим» при Доме культуры г. Назрани, созданным им же, о чем мы рассказали выше. Этот коллектив просуществовал до 1992 года, пока не случилась трагедия в Пригородном районе Северной Осетии, когда тысячи беженцев ингушской национальности, изгнанных из родных сёл, хлынули в Ингушетию, сотни оказались убитыми и пропавшими без вести, среди них был и брат Абдулы — Абдул-Кадыр, который жил с семьёй в селении Дачном Пригородного района. Это стало для него большим ударом, от которого он так и не оправился до конца своих дней. О работе Абдуле пришлось временно забыть. Он долго искал брата, но так и не смог получить никаких сведений.

Но жизнь продолжается. Уже весной 1993 года Абдула Мухамедов вместе с народным артистом РИ Русланом Куркиевым создаёт новый детский танцевальный коллектив — «Таргим» при насыркортовской школе Назрановского района, в состав которого вошла и группа юных доулистов. И как всегда это бывало у нашего героя, за пару месяцев новый «Таргим» заявил о себе на всех концертных площадках республики, участвуя в различных фестивалях и конкурсах, прославляя культуру национальных танцев.

Абдула Мухамедов возвращается в Ингушетию

Надо сказать, что несмотря на то, что жил и работал Абдула Мухамедов в Грозном, он никогда не был в отрыве от культурной жизни ингушского народа. Постоянно курсировал между двумя близкими ему городами — Грозным и Назранью, популяризируя и развивая танцевальное искусство.

Но в 1994 году, когда в Грозном уже было неспокойно, Абдула с семьёй возвращается в Ингушетию. Он выходит на работу в государственный ансамбль народного танца «Ингушетия», созданный в 1993 году мастерами ингушского танца Раей Евлоевой и Абукаром Шадыжевым, которые собрали бывших воспитанников танцевальных кружков. Что интересно, основной костяк коллектива составляли ученики Абдулы Мухамедова из первого детского коллектива «Таргим». Министерство культуры Республики Ингушетия предоставило заслуженному артисту Чечено-Ингушской Республики временное жильё, а в 1996 году в новом микрорайоне Назрани — коттеджном поселке «Таргим» — ему выделили дом по ходатайству общественного и государственного деятеля Руслана Плиева и отца первого президента РИ — Султан-Хамида Аушева, которые хорошо знали Абдулу Мухамедова, его заслуги в становлении и популяризации ингушской хореографической культуры.

Абдула Мухамедов работает в ансамбле «Ингушетия» до 1996 года, после чего все свои усилия направляет на созданный им в 1995 году в Доме культуры г. Карабулака детский хореографический ансамбль «Таргим» (третий по счёту). За короткий период коллектив «Таргим» успел заявить о себе участием и достижениями на различных республиканских, межрегиональных, всероссийских и международных фестивалях и конкурсах. Он представлял танцевальное искусство ингушского народа на самых престижных площадках страны, в том числе в Кремлевском дворце и на сцене Концертного зала имени П. И. Чайковского. За свои заслуги коллектив неоднократно награждался почетными грамотами, благодарственными письмами, дипломами и ценными подарками. Сегодня он так же успешно продолжает свою деятельность.

Он был энергичным, живым, щедрым и гостеприимным

«Он был хорошим семьянином, заботливым отцом, настоящим хозяином, — говорит супруга Ася Мухамедова. — Землю любил, всё, что он посадит, давало прекрасные всходы. У нас все деревья в саду высажены его руками. Детей любил и воспитывал их чисто по ингушским традициям. Других он просто не знал, хотя не забывал свою историческую родину и мечтал посетить места, откуда был родом. Но вот любовь к восточной кухне ему точно досталась от далёких предков. Приготовить отменные шашлыки или мясо в собственном соку, заварить чай из ароматных трав — ему здесь не было равных. Он любил людей, часто устраивал застолья и приглашал друзей и обязательно соседей. Он был энергичным, живым, щедрым и гостеприимным. Достаточно сказать, что в нашем доме в годы второй чеченской войны проживало более 30 беженцев из Чечни. Частым гостем в доме был близкий друг — Ахмед Мурадович Дзауров, хирург, наш домашний доктор. Они ни дня не могли друг без друга. Ахмед тяжело перенёс его смерть. Сегодня его тоже нет с нами. Дала гешт долда царна!

Абдула бредил танцами, безумно был предан своему делу. Как-то мы, пять-шесть женщин — беженцев из Чечни, сидели подавленные происходящими событиями, с нами был и Абдула. И тут кто-то вспомнил, что сегодня 8 марта. И Абдула не растерялся, он такой танец нам подарил, что мы запомнили его на всю жизнь. Этот день стал самым лучшим женским праздником в нашей жизни».

В 2002 году Абдуле Мухамедову поставили суровый диагноз. Друзья вызвали его в Москву. Иосиф Кобзон оплатил дорогостоящую операцию, после которой Абдула Мухамедов прожил ещё четыре года. С Иосифом Кобзоном они дружили с далёких 60-х годов. Им обоим в один день в 1964 году присвоили звания заслуженных артистов Чечено-Ингушской Республики. Друзья были на связи, часто созванивались, Иосиф Кобзон интересовался здоровьем, предлагал помощь, когда приезжал в Ингушетию, обязательно встречался со своим другом. На одном из своих последних концертов в Назрани Кобзон сказал, что свою песню о Грозном он посвящает другу Абдуле Мухамедову. Вообще он с уважением относился к ингушскому народу, высоко ценил, любил их традиции. В одном из своих интервью журналистам Иосиф Кобзон с восхищением говорил: «Когда я вижу солистов ансамбля «Ингушетия», понимаю, что этот народ победить невозможно, с ним можно только дружить. В нем сидит такой дух, перед которым невозможно устоять. Мои самые теплые чувства любви к этому народу!»

«Абдула любил жизнь. Мы боролись до последнего, но 20 мая 2006 года, в день своего рождения, ему исполнилось 66 лет, его не стало, — говорит супруга. — С ним до последнего дня были рядом его друзья — Джабраил Богатырёв, Адам Имагожев, Назир Мамилов приходил к нам практически каждый день, играл на гармошке старые мелодии по просьбе Абдулы, и многие-многие другие, за что мы им очень признательны. Его похоронили на родовом кладбище в селении Альтиево, и проводили в последний путь братья Мальсаговы, друзья, многочисленные поклонники и благодарные воспитанники».

В наградной копилке Абдулы Мухамедова, помимо звания заслуженного артиста Чечено-Ингушской Республики, многочисленные грамоты и благодарности от разных министерств и ведомств, награды регионального, всесоюзного, всероссийского и международного уровня. Всех его дипломов и достижений не перечислить, да и не к чему, потому что главная его награда — это любовь народа, признание народа и память: его помнят и не забывают, его танцевальную школу с достоинством представляют воспитанники и продолжают в своих учениках.