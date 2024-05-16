Делегация Ингушетии принимает участие в Межрегиональном фестивале художественного творчества инвалидов 

Как сообщили газете «Ингушетия» в благотворительном фонде «Мял», на значимое мероприятие в Ростове-на-Дону приехала делегация из республики в составе шести человек от Ингушской региональной организации ВОИ.

«События в сфере культуры такого рода помогают людям с ограниченными возможностями здоровья поверить в свои силы, вследствие чего повышается их самооценка. Новые знакомства, общение и интеграция в общество дают сильный толчок и стимул в развитие идей и воплощение их в жизнь. Хочется пожелать им творческих успехов и исполнения заветной мечты и желаний», — рассказала Лейла Дзейтова, директор фонда «Мял». Она прочла свои авторские стихи и стихи военных лет Константина Симонова «Жди меня», которые растрогали зрителей.

Отмечается, что свой очередной музыкальный авторский номер на сцене блестяще исполнила Хава Могушкова.

По словам Дзейтовой, кроме Республики Адыгеи на фестивале присутствуют все регионы СКФО и ЮФО. Для участников фестиваля была организована экскурсионная программа на теплоходе и по городу, по программе 17 мая предусмотрен торжественный ужин в честь закрытия фестиваля.