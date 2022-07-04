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Художественные работы Амины Дарсиговой

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Человек искусства, влюбленный в свое дело, всегда выделяется на общем фоне. Кажется, его взор устремлен дальше, а взгляд глубже... Несмотря на свой молодой возраст, 25 лет, Амина Дарсигова имеет свои ясно сформированные взгляды и четкие цели на будущее. И связать свое будущее девушка намерена с искусством.

Амина родилась и выросла в Ингушетии. Светлые детские воспоминания у нее связаны с городом Карабулаком, который спустя годы станет первым городом, в котором будет организована выставка ее работ.

По ингушским меркам семья у них была небольшая: папа, мама и три дочери. Папа, которого девушка потеряла в 15 лет, был столяром. Мама — врач. Несмотря на занятость на работе, как бывает свойственно людям данной профессии, она всегда стремилась дать всестороннее развитие дочерям.

«Мама записывала нас на разные кружки. Я ходила в художественную школу, обучалась игре на фортепиано, домбре, занималась танцами и, конечно, училась рисовать, — вспоминает Амина. — Из всего вышеперечисленного закончила только изобразительное искусство, так как оно мне было ближе всего. Рисовать я любила с детства. Мамин портрет был моим первым рисунком».

Знаменательным событием в ее жизни стала встреча с народным художником Ингушетии Мусой Мартазановым. Муса Яхьяевич был в составе жюри конкурса рисунков, в котором принимала участие восьмиклассница Амина. Мастера заинтересовали работы юной художницы, и он пригласил к себе на обучение.

«В то время он стал для меня идейным вдохновителем, мой главный учитель, который сподвигнул на то, чтобы я развивала именно творчество, становилась как личность в этой сфере, — рассказывает девушка о впечатлении от общения с известным художником. — С этого мероприятия я и стала серьёзно заниматься живописью».

Успехи не заставили себя долго ждать. В 2012 году в возрасте 16 лет состоялась первая персональная выставка Амины Дарсиговой в г. Карабулаке под руководством М. Мартазанова совместно с Мединой Яндиевой. А вслед за ней была организована и вторая персональная выставка Амины, вновь в ее родном городе.

Но учеба в школе подходила к концу, и остро становился вопрос выбора будущей профессии. Мама надеялась, что дочка пойдет по ее стопам, но творческая натура девочки уже видела себя в живописи.

«Я не была против медицины, но оканчивать университет не планировала, — говорит Амина. — И сейчас я хочу поступить в колледж, чтобы приобрести навыки медсестры, так как это очень важно и довольно-таки интересно».

Но тогда выпускница девятого класса решила связать свою жизнь с творчеством, и этот путь для нее продолжился в 2013 году в Ставропольском краевом училище дизайна в г. Пятигорске.

«Я решила стать художником, когда познакомилась с Мусой Яхьяевичем. Поэтому поступила в это училище на отделение «Дизайн костюма» (ближе специальности не получилось найти в Пятигорске), благо в этом колледже большой акцент делали на натюрморте, живописи, графике. Я благодарна Всевышнему, что поступила туда», — с теплотой вспоминает девушка.

Годы учебы в колледже были отмечены персональной выставкой талантливой студентки в краеведческом музее изобразительных искусств Пятигорска и участием в показе мод в Сочи, где она представляла совместную коллекцию.

Но останавливаться на достигнутом Амина не стала. В 2018 году она поступила в Чеченский государственный педагогический университет на факультет «Искусств» по специальности «Изобразительное искусство».

За годы учебы студентка активно участвовала и побеждала в различных творческих конкурсах и конференциях. Амина Дарсигова является лауреатом первой степени в номинации «Живопись» Международного молодежного фестиваля народного творчества «Россия многоликая», организованного Московским государственным университетом имени М. В. Ломоносова, участницей международной выставки творческих работ 2021 года в Мексике, победителем конкурса рисунков на стене «Мой край — мой взгляд» в Ингушетии, победителем олимпиады искусств второй степени Московского городского университета МГПУ и др. Художница также не раз была отмечена благодарностью в различных организациях, в частности, за дар фонду Государственного музея изобразительных искусств Ингушетии своих картин.

Постепенно у девушки стал вырабатываться свой стиль и предпочтение в живописи.

«Я практикую именно изобразительное искусство. Основной жанр моих работ — пейзаж. Именно этот жанр дает мне возможность полностью раскрыть свои способности. Тематика «Закаты и рассветы».

В живописи они дают полную меру возможностей работать с различными цветами, экспериментируя различными красками. Очень люблю цвет, работаю над ним, стараясь совершенствоваться в этом, — говорит талантливая девушка. — Помимо пейзажа природы я стараюсь придать работам и философский смысл».

В картинах Амины Дарсиговой можно наблюдать образы дороги и путника, как олицетворение поиска истины и знаний. Во времена школьной учебы семья Амины около полугода проживала в Астрахани, где она также занималась живописью. Преподаватель рисования в художественной школе, которую посещала девушка, познакомил ее с декоративной живописью.

«Я ему очень благодарна, он открыл для меня искусство немного с другой стороны. Если раньше большую часть времени я занималась цветом и горным пейзажем, то именно с ним я начала изучать декоративную живопись. Декоративность до сих пор присутствует в моей живописи, и мне это нравится», — вспоминает она.

В июне этого года Амина Дарсигова защитила диплом на этническую тематику «Страна башен и легенд».

«Источником вдохновения для меня послужило разнообразное состояние природы нашей горной местности. Ведь именно природа учит нас цвету и различным формам. Также большое место заняло состояние природы — закат. Закат является символом милости творения Господа, а также с закатом приходит рассвет — вера в лучшее», — рассказывает о своей дипломной работе выпускница.

«В данной работе меня заинтересовала тема горного пейзажа Ингушетии и Чечни. В частности, сюжет замкового комплекса Вовнушки. Они состоят из камней и визуально представляют собой продолжение скал. Ингушские башни удивительны не только в эстетическом плане, но и привлекают своей историей. Воспитывая в каждом долг сохранения хроники прошлого и охраны архитектурных сооружений.

Красивый образ скалы и уникальность башен меня поразили, и именно замковый комплекс Вовнушки стал моим главным героем».

Работа дипломированной художницы была оценена на «отлично». Что неудивительно, ведь к творчеству молодое дарование подходит серьёзно, любит посещать музеи, вдохновляясь работами выдающихся художников, среди которых любимые — Иван Константинович Айвазовский и Винсент Ван Гог. Среди ингушских художников Амина завораживается работами Зелимхана Эсмурзиева. Сегодня Амина Дарсигова сама является членом Союза художников Ингушетии, чья активная творческая деятельность, участие в культурной жизни республики и популяризация искусства среди молодежи отмечается грамотами и благодарностями.

Девушка сотрудничает с общественными объединениями, давая благотворительные мастер-классы по рисованию, а также на заказ пишет картины. Однако берется Амина не за все.

«Портрет никак не практикую, но допускаю стилизованное изображение живых существ, а также рисование костюма», — делится она.

Такой выбор она объясняет своими религиозными убеждениями.

«Изначально в детстве я рисовала разные одушевлённые существа, особенно аниме. Я не видела в этом ничего предосудительного, так как не разбиралась в религии. А когда начала изучать ислам, я поняла, что есть определённые запреты», — говорит Амина.

Но ограничения в самовыражении или в развитии творчества она в этом не видит. По ее словам, это, наоборот, стало толчком, чтобы больше углубляться в искусство, узнавать о нем в различных сферах и направлениях. Противоречия между религией и искусством для художницы нет.

«Орнаменты или каллиграфия, которые идут с Востока — это ведь тоже декоративное искусство, можно сказать, цвета, которые они передают. Если задуматься, искусство довольно давно и гармонично связано с религией», — делится своими взглядами Амина Дарсигова.

Планов на будущее у творческой личности много. Амина работает над совершенствованием цвета в пейзажах, создает полотна, наполненные философским смыслом, и свою методику обучения, интересуется инсталляциями.

«Для меня очень важно развиваться, когда бы это ни было, потому что чувствую, что знаний всегда не хватает» — убеждена художница.

Поэтому новым направлением, которое завладело ее вниманием, стала цифровая графика. Девушка создает и старается продавать цифровые картины.

«Всё переходит в цифру, поэтому нужно идти в ногу со временем», — заключает Амина Дарсигова, имя которой, уверена, мы еще не раз услышим.

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