В Назрани открылась выставка «Жилища и быт горной Ингушетии»

Как сообщили газете «Ингушетия» в учреждении культуры, широко известный в регионе этнограф-краевед, писатель и журналист, педагог, мастер декоративно-прикладного искусства Султан Мерешков выставил уникальные экспонаты — предметы быта в миниатюре, которыми пользовались в обиходе ингуши в давние времена.

Автор экспозиции поделился с посетителями выставки рассказами об этих предметах и о быте ингушей, озвучил имена мастеров строителей, которые снискали себе неувядаемую славу.

Директор музея краеведения Магомед Сагов адресовал слова благодарности Султану Мерешкову за участие в культурной жизни республики.