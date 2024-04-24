В музее ИЗО Ингушетии провели мастер-класс по созданию букетов из сладостей 

Как рассказали газете «Ингушетия» организаторы мероприятия, ребята восприняли данное занятие, что называется, на ура. Творческий процесс вызвал у них бурю эмоций и жгучий интерес.

«Хотелось бы выразить благодарность всем причастным к этому увлекательному действу. Мы в свою очередь очень рады, что мероприятие получилось столь познавательным и прошло в атмосфере веселья и задора. Это был хороший опыт, который оставил красочные впечатления у всех детей. Мы выражаем надежду на то, что снова увидим вас на наших будущих творческих акциях», — подчеркнула главный научный сотрудник музея ИЗО Ингушетии Тамуся Акталиева.