Каждый субъект РФ подписывает соглашения в рамках федеральных проектов «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура», входящих в национальный проект «Культура». Договоренности заключаются для увеличения количества посещений организаций культуры и культурного обмена.

Как отметила председатель Саратовского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России» Литневская, соглашение с республикой позволит развивать межкультурный и межнациональный диалог в регионах.

На встрече в Саратовской государственной консерватории обсуждались вопросы совместного развития культурной сферы субъектов, план дальнейших мероприятий.

Куратор направления «Культура, история, традиции» Народной программы «Единой России» рассказала, что недавно по приглашению советника Главы республики Рожковой она побывала в Ингушетии. Депутат поделилась своими впечатлениями от поездки в гостеприимный край.

«Просто покорена тем, как там представлен культурный потенциал и культурное наследие. И конечно, очень хотелось бы, чтобы о том, что может предложить наша старейшая Императорская консерватория, ставшая до революции первой открытой в провинции, узнали и жители республики. Потому что именно благодаря консерватории у нас и старейшая театральная школа и потрясающие музыкальные традиции», — сказала Литневская.

В ходе экскурсии представителю Ингушетии показали рояль, подаренный консерватории композитором Сергеем Рахманиновым, и восхитительный музей.

Ранее сообщалось, что по приглашению Рожковой координатор проекта «Историческая память» ВПП Ю. Литневская провела мастер-класс для государственных и муниципальных служащих, посвященный работе в медиапространстве.

Литневская отметила, что проведенное в Ингушетии мероприятие в формате дружеского диалога вызвало большой интерес.

Она поблагодарила организаторов встречи за искренний профессиональный отклик и возможность обмена мнениями.

Вместе с ней в регионе побывал известный тележурналист Александр Голубев.

«Мы живем в историческое время, и впереди у госслужащих нашей большой многонациональной общей Родины — России, очень важные задачи, которые обязательно будут решены. Сегодняшнее общение подтвердило это глубокое убеждение», — заявила депутат.