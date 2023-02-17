«Хотелось сделать в этот холодный, промозглый, зимний день для людей весенний праздник, ведь зимой бывает очень мало такого рода мероприятий. Признаюсь, мы не ожидали, что столько людей захочет принять участие и посетит фестиваль. Было приятно слышать хорошие отзывы. Впечатления остались самые лучшие», — рассказывает председатель Ассоциации мастеров войлочного ковроделия «Истинг» Танзила Дзаурова.

Фестиваль искусств «Пхоале» стал последним этапом реализации проекта рукодельниц «Сесарий ц1ей», который получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив.

«Это мероприятие было у нас заключительным по проекту. По результатам курса участниц обучили сразу нескольким направлениям, по итогу они представили свои дипломные работы и получили сертификаты о прохождении курсов золотошвейного мастерства, валяния, узелкового плетения», — говорит Танзила Дзаурова.

«Главная цель нашего мероприятия — познакомить девочек, которые у нас занимались декоративно-прикладным искусством, с другими людьми, которые занимаются различными видами рукоделия. А также познакомить наших жителей республики с новыми мастерицами. Их работы были представлены на фестивале».

В зале торжеств, заполненном выставочными стендами, была представлена различная продукция ручной работы: изделия из дерева, металла и керамики, дизайнерские платья и сумки в национальном стиле, настенные панно, ювелирные изделия, картины, различные учебные материалы на ингушском языке и др.

Пятимат Досхоева, несмотря на почтенный возраст, не осталась в стороне и приняла участие в мероприятии из патриотических чувств. Более 60 лет она занимается узелковым плетением и обучает этому своих дочерей и снох, тем самым сохраняя народное творчество. На фестивале она представила свое рукоделие: маленькие и большие шарфы, косынки, шали.

«Это исконно ингушский вид рукоделия, я ему обучилась от матери, которая с самого детства прививала нам любовь к этому мастерству. Этому умению моя мама обучилась у своей матери. А ее мать в свое время обучила свекровь. Меня часто приглашают на такие мероприятия, и я обязательно их посещаю», — рассказала опытная мастерица.

Раяна Гамботова еще учится в старших классах, но мастерство талантливых землячек сильно увлекло девочку.

«Я посещала курсы по проекту ассоциации „Истинг“. Обучилась плетению, золотошвейному мастерству. Сегодня на фестивале я представила на суд жюри свои изделия: плетеный шарф и шапочку в национальном стиле. Обучившись технологии, мне несложно было самостоятельно их изготовить».

Юная мастерица призналась, что планирует не только продолжить заниматься рукоделием, но и научить своих младших сестер.

«Принять участие в фестивале изъявили желание представители ногайского народа и Карачаево-Черкесии. Конечно, также приняли участие деятели науки и культуры нашей республики, было очень много гостей, связанных с публицистикой, культурой, искусством и наукой», — говорит Залина Дзаурова.

«Помимо тех, кто нас всегда поддерживает, хочется отметить и вышестоящие должностные лица, в частности, министра культуры Залину Льянову, посетившую наш фестиваль. Это для нас важный момент, так как многие актуальные проблемы до сих пор остаются нерешенными. Во многом они решаются силами общественных организаций, когда работа не включается в государственную организацию. Поддержка на государственном уровне позволяет упростить в разы любую работу, какие-то задачи в сфере культуры», — отметила общественница.

Ценность и уникальность прошедшего фестиваля отметил и Магомед Бекмурзиев, член Союза журналистов России, председатель совета сторонников «Единой России» Республики Ингушетия.

«Когда у нас в республике проходят такого рода мероприятия, я практически всегда их посещаю. Во-первых, я получаю огромное эстетическое удовольствие от этого. Сегодня вижу много очень умных, достойных людей, которые оставляют пласт культуры нашего народа для подрастающих поколений. А значимость мероприятия переоценить невозможно, потому что сегодня здесь собрались люди, которые своими руками создают такую красоту, которая радует и наш глаз, и наши сердца».

По словам Магомеда Бекмурзиева, таким образом сохраняется связь времён.

«Тысячелетия назад проживали на этих землях кисты, дзурдзуки, галгаи. Их быт и образ жизни показывается сегодня в работах наших мастеров. Это и просветительская, и воспитательная работа. Она несёт культурный шлейф воспитания подрастающего поколения, и без этого не будет самобытного ингушского народа».