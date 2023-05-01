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Культурное наследие ингушей

В Ингушском краеведческом музее прошла встреча по вопросам сохранения культурного наследия

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Культурное наследие в жизни людей играет огромную роль, и к нему люди неравнодушны. На основании тех знаний, которые заключены в культурном наследии человек создает для себя определенные жизненные принципы, которыми руководствуется в настоящем, и разрабатывает приоритеты будущего. Познать будущее, не изучая прошлого, невозможно. Это касается любого народа и государства. Человек должен строить свою жизнь, опираясь на опыт прошлых поколений. Только зная свою историю, можно успешно развиваться.

Преследуя эти цели, а также для рассмотрения современной практики, инструментов и механизмов популяризации культурного наследия Ингушетии, в Ингушском государственном музее краеведения имени Т. Мальсагова состоялся круглый стол на тему «Культурное наследие Ингушетии и современность: поиски, проблемы, решения».

Организаторами мероприятия выступили Ингушский государственный музей краеведения и Франко-Ингушский культурно-исследовательский центр, функционирующий во Франции, в Париже.

На данной встрече от культурно-исследовательского центра находился доктор экономических наук, руководитель данного центра Иса Боков. В работе круглого стола приняли участие эксперты, представители Ингушского научно-исследовательского института, образовательных учреждений и учреждений культуры.

Открывая работу круглого стола, директор краеведческого музея Магомед Сагов сказал: «Сегодня в республике наметилась хорошая тенденция к изучению нашей истории, культуры. В стенах нашего музея мы часто проводим мероприятия, выставки, рассказывающие об истории ингушского народа. Так, совсем недавно мы выставляли экспонаты из Бишта, которые были обнаружены при восстановлении этого памятника культуры. К нам поступают различные экспонаты из горной местности, в частности, из Цори нами получены различные предметы, нуждающиеся на сегодня в реставрации. Для этого мы вызвали группу реставраторов из Москвы, которые исследовали их, и в ближайшее время они будут перевезены для проведения реставрационных работ. Отрадно отметить, что Глава республики М-А. Калиматов трепетно относится к нуждам культуры и истории. Правительство и парламент РИ также уделяют должное внимание вопросам сохранения культурного наследия нашего народа. Думаю, что единство и сплочённость помогут нам в нашем деле».

Отрадно отметить, что в начале круглого стола гость из Франции передал в дар Ингушскому музею краеведения DVD-диск с записью на ингушском языке Джамалдина Албогачиева. «Это очень ценное пополнение музейного фонда», — отметил директор музея М. Сагов.

И. Боков рассказал также, что они продолжают работу по поиску материалов, касающихся деятельности представителей ингушской диаспоры, в том числе и сведений о Джабагиевых. Готовится перевод текста работы М. Джабагиева 1935 года, на основе современной ингушской графики.

В ходе мероприятия поднимались и вопросы сохранения и бережного отношения к родному языку. «Сегодня, как никогда, остро стоит проблема сохранения родного языка. Ничто на свете не связано с человеком так прочно, как его родной язык. Чтобы не потерять свою национальную принадлежность, необходимо каждому хорошо знать свой родной язык. Родной язык — это живая летопись деяний предыдущих поколений. На нём накоплен огромный запас знаний, духовных и культурных ценностей. Он является формой существования и хранения всех этих ценностей. Поэтому становится для человека главным инструментом развития», — говорилось в выступлениях.

По мнению участников круглого стола, многое из культурно-исторического прошлого ингушского народа оставляет желать к себе лучшего отношения и требует особого внимания. И в настоящий день, как никогда, проблема сохранения культурного наследия чрезвычайно актуальна. Эксперты, представители власти, научно-исследовательских центров, культурных и образовательных учреждений РИ обменялись мнениями о механизмах и инструментариях, как о возможных практиках в сфере выявления, сохранения и популяризации культурного наследия древней Ингушетии.

Участники форума затронули также проблему состояния памятников истории и культуры горной Ингушетии, поговорили о ходе реставрационных работ башен Ингушетии и др. Отметили необходимость всестороннего изучения зодчества горной Ингушетии и популяризации материальных и духовных ценностей национальной культуры ингушей.

Культурное наследие оказывает огромную роль на подрастающее поколение. Любой из нас может гордиться тем, что создали его предки на протяжении веков. Культурное наследие можно сравнить с учебником, который формирует в человеке жизненные принципы, увлечения, пристрастия, отношения к различным жизненным аспектам. Поэтому оно должно охраняться и бережно передаваться из поколения в поколение. Да иначе и быть не может. Ведь оказывая огромное влияние на воспитание человека, культурное наследие формирует его духовность, взгляды, увлечения, идеи. Под его влиянием человек формируется как личность.

В итоге мы имеем дело с общностью людей, обладающих своими взглядами, мнениями, культурными традициями и духовными ценностями. По этой причине нам всем необходимо беречь культурное наследие, ведь для потомков оно необычайно важно, так как в нём заключено всё то ценное, что смог создать человек за всю историю своего существования.

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