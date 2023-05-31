Встреча была очень живой и интересной, впрочем, проект уже давно обозначил свой положительный вектор в деле привлечения молодёжи к творческой аудитории и к музейному пространству.

— Признаюсь, что в музее ИЗО я оказался в первый раз, — говорит студент второго курса Тимур Багаев, — хотя живу в Карабулаке. — И рад, что сегодня нашёлся повод, и не только у меня, у всех моих друзей, за что мы благодарны отдельно музею, как и за теплый приём, который они нам оказали, за кавказское гостеприимство. Нас впечатлило всё: и картины наших художников, и экспонаты. Мы прочувствовали эпоху древности. Здесь всё чисто, красиво, видно, что сделано с любовью. Всё это впечатляет. А если говорить отдельно о встрече с художником, то очень интересный проект, продуманный. Я открыл для себя нового человека с интересной биографией. Впечатляет то, что он государственный работник, а вот к творчеству проявил такой интерес. Узнал профессию, как говорится, изнутри. Понял, что если есть талант, то он проявится рано или поздно. А значит, есть мотивация и у тех, кто хотел бы взять в руки кисть, но по разным причинам не решается. В их числе и я. Может, и у меня что-то получится, пока люблю рисовать, но делаю это не на профессиональном уровне.

В рамках мероприятия участники встречи задавали интересные вопросы Алихану Хаджибикаровичу. «Когда начал рисовать?», «Что вдохновляет больше всего на творчество?», «Первые картины?» и т. д. А вот Адама Мерешкова заинтересовало, будут ли в его творческой копилке работы, связанные с профессиональной и трудовой деятельностью. В ответ художник пообещал подумать и сказал, что не исключает этого, а пока предпочтение отдаёт любимым пейзажам. Алихан Хаджибикарович рассказал о своем творческом пути, о том, как он начал заниматься живописью, поделился своими мыслями о современном искусстве и о важности сохранения культурного наследия.

— То, что музей привлекает молодёжь к общению с творческими людьми, — это очень хорошее дело в воспитательной работе, — говорит Алихан Паров. — Для молодых людей полезна встреча с человеком, который имеет определённый жизненный опыт. Мы беседовали и на камеру, и без камеры. Мне, как педагогу, было интересно общение в таком формате. Надеюсь, они извлекли пользу из этого урока, урока эстетики, красоты и гармонии.

Алихан Хаджибикарович непрофессиональный художник, но его кисти принадлежит целая коллекция замечательных живописных полотен, написанных в различных жанрах. Художник очень ярко и образно передает свою любовь к родному краю, свои ощущения и эмоции через цвета, линии и формы. С большим успехом прошла в рамках музея в минувшем году его персональная выставка «Живая сила творчества». Алихан Хаджибикарович постоянный гость музея ИЗО, принимает участие в благотворительных мероприятиях и в итоговой выставке «От сердца к сердцу».

Родился Алихан Хаджибикарович 9 февраля 1954 года в Казахстане. В 1977 году окончил физико-математический факультет Чечено-Ингушского государственного университета. Работал в школе учителем, затем директором школы, инспектором Сунженского района. С первых дней образования Республики Ингушетия работал в разные годы в органах государственной власти. Был заведующим орготделом Сунженского райсовета народных депутатов республики, управляющим делами совета министров, первым заместителем главы администрации Сунженского района, заместителем председателя правительства, министром культуры Республики Ингушетия, депутатом Народного собрания Ингушетии, заместителем начальника Главного управления МЧС России по республике.

Мероприятие прошло в теплой и дружеской атмосфере. Молодые участники проекта получили в дар от художника Алихана Парова подписанные каталоги его картин.

Напомним, что полный выпуск «Полдник с художником» можно посмотреть в программе Элизы Барахоевой «Культура» на телеканале НТРК «Ингушетия» 11 июня в 19:30.

Музей продолжает работу над проектом «Полдник с художником». Желающие участвовать в проекте могут обратиться по телефону 8-928-792-46-56.