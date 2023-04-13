Среди множества ремёсел изготовление войлока, ткацкое производство и производство предметов домашнего быта было неотъемлемой частью жизни и повседневных забот жителей Северного Кавказа. Очевидно, почему так важно сохранить традиционные техники, возродить утерянное мастерство и передать будущему поколению народное наследие.

Сегодня мастерицы Ингушетии взялись за самый сложный вид ингушских войлочных ковров «хетта-ферт». Для этого они валяют несколько однотонных полотен разного цвета, а потом, вырезая с помощью лекала узоры и переставляя их межу полотнами, пришивают аппликации к войлочной основе. Таким образом создаются мозаичного типа ковры, которые очень высоко ценились в прошлом нашими предками.

Из всех кустарных промыслов в прошлом у ингушей особое место занимал шерстяной промысел. Во многом это было связано с тем, что в горных участках удобнее и легче было разводить мелкий рогатый скот — основной источник шерсти. В результате войлочное ковроделие было весьма развито в Ингушетии.

Изготовление войлочных ковров было кропотливым и трудоёмким процессом, и занимались им исключительно женщины. Для изготовления качественного войлока требовалось взаимопонимание между мастерицами, необходимо было делать его с любовью.

Хочу познакомить почитателей искусства с одной из талантливых ингушских мастериц, занимающихся ковроделием. Хамхоева (Могушкова) Залина Магометовна очень серьёзно увлечена этим ремеслом и достигла немалых высот в своем деле. Работы Залины Магометовны представляются на региональных, всероссийских и международных выставках, используются в презентационных материалах, представляющих Республику Ингушетия. Её работы хранятся в частных коллекциях России и США.

Я задал Залине Магометовне интересующие многих вопросы.

— Расскажите, пожалуйста, о себе.

— Родилась я в 1964 году в селении Зольское КБАССР, где родители находились по долгу службы отца.

Детство моё прошло с бабушкой в г. Назрани, где я и окончила среднюю школу. В 1981 году поступила на вечернее отделение юридического факультета Всесоюзного юридического заочного института в Ульяновске. Проучилась пять лет, но на последнем курсе, после замужества, перевелась и окончила СОГУ во Владикавказе. Работала в школе, на трикотажной фабрике в Назрани, юристом в коммерческом банке и Пенсионном фонде. В 2013 году стала учредителем и директором частного образовательного учреждения, откуда и «ушла в войлок».

— Залина Магометовна, как вы познакомились с войлоком, как начали создавать изделия из него?

— Еще со школьного возраста я увлекалась рукоделием, посещала разные кружки, в то время это было нормой. Но любовь к шерсти мне привила моя бабушка. В детстве меня очень забавляло, как крутится веретено, когда она пряла шерсть, нравился стук спиц, когда она вязала носки. Нани научила меня вязать, я с первого раза связала себе длинный шарф, тогда они были модными. В советское время в общественном транспорте, особенно в метро и электричках, очень часто можно было увидеть девушек с вязанием в руках. В студенческие годы я была в их числе, очень любила вязать одежду. На любительском уровне я могла и шить, и вышивать, вязала спицами и крючком.

Шерсть — очень благодатный и благодарный материал. Я давно интересовалась нашими орнаментами. Будучи руководителем детского сада, еще не владея навыками валяния, я собрала из готового фетра две копии ковров для занятий с детьми. В 2019 году ИГО «Дзурдзуки» объявило набор на курсы по возрождению войлочного искусства. Я на свой страх и риск подала заявку и была принята. Так в свои 55 лет я стала учиться этому ремеслу.

Я очень благодарна Танзиле Дзауровой-Гогиевой — руководителю курса. Она собрала нас всех, создала условия для занятий, пригласила опытных педагогов-художников. Разные по возрасту и взглядам на жизнь — мы с первого занятия влюбились в это дело. Это очень трудоёмкий физически и в то же время очень захватывающий процесс.

Поначалу у нас были проблемы с сырьём. Так как в республике нет переработки шерсти, её приходилось искать в соседних регионах. Но со временем наладились поставки, и мы заработали, как говорится, по полной. А уже на второй курс Танзила Дзаурова-Гогиева пригласила меня в качестве одного из преподавателей. Вскоре у нас появилась своя Ассоциация мастеров войлочного ковроделия Ингушетии «Истинг».

— Что, по-вашему, отличает вас от других мастеров, работающих с войлоком?

— Мой внутренний консерватор и перфекционист не позволяют мне браться за простое и делать это абы как. У нас на первом курсе все девочки были очень трудолюбивые и упёртые, даже очень молоденькие. Я отношусь к более старшему поколению нашей Ассоциации мастеров войлочного ковроделия Ингушетии «Истинг».

— Расскажите, каковы ваши творческие планы на будущее?

— Огромное желание свалять коллекцию всех ковров «ГIалгIай гIарчо». А ещё, в дальнейшем, я хочу заняться валянием одежды, особенно верхней — это тонкий войлок (палантины) и аксессуары (шапки, варежки, сумки, очечники). Я уже пробовала и поняла, что могу. Материалы все давно закуплены и ожидают своего часа. Очень надеюсь, что смогу выбраться из рутины нашего ментального быта и заняться этим делом.

— Вы создаёте потрясающе красивые работы, но мне известно, что вы не имеете специального художественного образования. Это результат самообучения или природного дара?

— Да, у меня действительно нет художественного образования. Даже если это природный дар, он дается для того, чтобы человек развивал его, и поэтому способность к самообучению является неотъемлемой частью природного дара каждого человека. Так что, думаю, это и природный дар, и результат самообучения (улыбается).

— Какие цвета вы предпочитаете?

— Я не люблю слишком яркие неоновые цвета, мне нравятся спокойные пастельные тона и краски натуральной природы. Именно шерсть таких оттенков я стараюсь использовать в своих работах. Хотя, конечно, бывает, что тон задаёт заказчик. Я очень долго прорабатываю эскиз будущей работы в голове. Не черчу, не рисую, и только представив окончательный вариант со всеми деталями, приступаю к работе. Безусловно, это наработки, но и тяга к красоте меня сопровождает по жизни.

— Помните ли вы свою самую первую работу из войлока?

— Ещё обучаясь на курсах по войлоковалянию, если говорить о первой работе, я сваляла детские варежки. Если говорить о коврах, то свой первый ковёр я сваляла в подарок сыну. На нём были изображены башенные камни, петроглифы, изображённые нашими предками на башнях Хамхи, и эмблема, которую придумала для себя хамхоевская молодёжь. Этот и ещё один ковер с орнаментом в виде женского нагрудника стали моей выпускной работой. Тогда нам всем казались наши работы шедеврами. Хотя я всегда была не очень довольна окончательным вариантом. Мне почти всегда хотелось что-то изменить или дополнить.

Я владею обеими техниками изготовления войлочных ковров. Первой работой в технике хетта-ферт была репродукция охотничьего ковра. Техника хетта-ферт — очень захватывающая и кропотливая в начале, позже переходит в долговременное и монотонное шитьё. Здесь ты точно знаешь свой конечный результат. Мне больше интересна техника истинг (вваленный орнамент). В этой технике нет места расслаблению, только в самом конце ты поймёшь, что получилось. А получиться может и не совсем то, что было задумано. Мокрая шерсть ведёт себя непредсказуемо. Поэтому надо быть очень сосредоточенным и внимательным до конца всего процесса.

— Какая работа для вас наиболее значима? Есть ли работы с историей?

— Я люблю все свои работы, хотя и не всегда ими довольна. Например, для изготовления ковра я взяла напрокат четыре больших стола и целый месяц на них работала. Раскладка шерсти для ковра бывает очень больших размеров, в процессе валяния шерсть усаживается и уменьшается в размере. Очень долгой и кропотливой была работа над ковром «Селение Насыр-Корт».

— Что вас вдохновляет? Где вы черпаете цветовые идеи, фактуры?

— В наш информационный век очень много источников, где можно черпать вдохновение, но именно в работе с истингами бесценное наследство нам оставили наши бабушки и прабабушки. Огромное спасибо им за эту красоту и мудрость, вложенную в эти ковры. Огромная благодарность исследователям и художникам Республики Ингушетия, благодаря которым зарисовки ковров дошли до наших дней, и мы можем пытаться повторить их в своих работах.

Мне всегда хочется повторить орнамент ковра в точной копии, заменяя только цветовую гамму, потому что в каждом из них свой сокровенный смысл, дошедший из прошлого.

— Можно ли использовать любые цвета в изготовлении истингов?

— Часто наши бабушки в изготовлении своих ковров применяли яркие цвета: ярко-жёлтый, оранжевый, красный, ярко-зелёный. Наиболее распространены были оттенки красного цвета как в одежде, так и на головных уборах. Считается, что наши предки верили, что у этого цвета магические свойства. В настоящее время выбор цвета зависит только от вкуса мастера или желания заказчика.

— Залина Магометовна, раскройте секрет, сколько времени уходит на создание таких трудоёмких работ?

— Изготовление войлока — процесс не быстрый и трудоёмкий, особенно если ты работаешь один. Ещё это зависит от размера задуманного ковра. Например, намазный коврик можно свалять и за две недели, на ковёр-истинг 2,5 метра у меня ушёл целый месяц непрерывной работы. Перерыв делался только на намаз и перекус. На хетта-ферт времени нужно ещё больше. У каждого мастера своя скорость и свой подход к работе.

— Какие трудности существуют в вашей работе?

— Физические нагрузки, хотя, если мастер берётся за эту работу, значит, понимает, чего ему это стоит. Для создания войлочного ковра нужно отдельное помещение, потому что это пыль и запах мокрой шерсти, нужны большой стол и место для стирки готового изделия.

— Как вы думаете, наши современники продолжают развивать ингушские национальные традиции ковроделия?

— На мой взгляд, с каждым годом интерес к войлочному делу у наших женщин растёт. Немалую роль в этом играют открытые площадки продаж (как онлайн, так и офлайн), где постоянно рекламируется войлочная продукция наших мастеров, а следовательно, ремесло продолжает развиваться и о нём узнают далеко за пределами республики и даже страны.

О войлочном ковроделии было уже немало специальных репортажей и статей в федеральных СМИ, репортаж о ковроделии в Республике Ингушетия транслировался в социальных сетях на официальных страничках Государственного Эрмитажа. Об Ассоциации мастеров войлочного ковроделия Ингушетии «Истинг» и об истории искусства войлоковаляния у ингушей в целом писали на страницах популярного журнала National Geoqraphic, в цифровом формате, также на многих других российских и иностранных интернет-ресурсах.

Более того, постоянное участие в различных фестивалях международного уровня в разных городах Российской Федерации способствуют развитию и популяризации войлочного дела, в том числе и в Ингушетии. Развитию ковроделия способствует включение войлочного дела в число компетенций такой популярной в России площадки по профессиональному мастерству, как WorldSkills Russia, на базе которой теперь ежегодно проходят чемпионаты по валянию среди молодёжи до 23-х лет.

— Хотелось бы услышать ваше мнение о сегодняшнем уровне обучения войлочному ковроделию в Ингушетии?

— Уровень обучения в республике сегодня довольно высокий. Многие школы и досуговые учреждения ввели эту специальность в программы дополнительного развития в виде кружковых занятий. По нашим данным, за три года азам валяния в различных школах обучились около 500 детей, а по результатам обучения проводились выставки.

Более того, специальность по валянию постепенно вводится в средние учебные заведения республики. В этом году профессиональные курсы по валянию проводились на базе Ассоциации «Истинг», где прошли обучение 23 ученицы. Согласно программе «Билет в будущее» — это проект ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов школ, который реализуется при поддержке государства, — обучение прошли около 100 детей за два года. К тому же в республике проходят постоянно мастер-классы в частном порядке.

— Каков интерес наших людей к изделиям из войлочных орнаментальных ковров?

— Ингушское традиционное войлочное ковроделие для многих является маркером идентичности так же, как и родовая башня. В связи с этим большинство людей интересуются этим ремеслом и поддерживают его. Мы всегда чувствуем эту поддержку, и она нас вдохновляет.

— На сегодняшний день много ли мастеров занимается изготовлением ингушских войлочных ковров по старинной технологии?

— Сегодня мастеров войлочного ковроделия в Ингушетии достаточно и их количество увеличивается с каждым годом. В Ассоциации мастеров войлочного ковроделия Ингушетии «Истинг» обучают традиционным и современным техникам валяния, но большинство мастеров предпочитают только традиционные. Современными техниками валяния и абстракцией у нас мало кто хочет заниматься. Постоянно работающих по традиционным техникам у нас сегодня в республике около 20 мастеров, остальные работают в разных направлениях: валяют головные уборы, одежду, аксессуары, арт-объекты, абстрактные композиции, игрушки и многое другое.

Участие в выставках:

2020 год — организация и участие в ярмарках декоративно-прикладного искусства «Войлок в каждый дом», г. Назрань;

2021 год — этнофестиваль «Яркая Россия. Яркие традиции. Единый народ», г. Пятигорск;

2022 год — фестиваль «Стиль жизни — культурный код», г. Казань;

2022 год — фестиваль «Малх-керамик», г. Назрань;

2022 год — этнофестиваль «Своё» под эгидой Министерства сельского хозяйства и продовольствия РИ, Министерства промышленности и цифрового развития РИ, Комитета по туризму РИ, г. Магас;

2022 год — фестиваль «Пандара оаз», организованный Центром культурного развития г. Магаса;

2022 год — II Этно-Fashion фестиваль народного творчества и декоративно-прикладного искусства, г. Казань;

2022 год — участие в национальной выставке «Подворье Республики Ингушетия» на Всероссийском молодёжном форуме «Машук», г. Пятигорск;

2022 год — участие в выставке, посвящённой юбилею Республики Ингушетия «Край мастеров», г. Магас;

2022 год — участие в выставке декоративно-прикладного искусства в Центре культурного развития города Магаса, приручённой к 30-летию Республики Ингушетия;

2022 год — участие в V Международном фестивале культур «Восточный базар «Тюбетейка», г. Москва;

2023 год — организация и участие в фестивале искусств «Пхьоле», г. Назрань.

А. Измайлов, заведующий передвижными выставками Государственного музея изобразительных искусств Ингушетии