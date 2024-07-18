Курсант из Ингушетии помог потушить пожар в многоквартирном доме Краснодара

Как сообщили газете «Ингушетия» в Постпредстве республики, сотрудники МЧС, прибывшие на место, выразили благодарность курсантам за помощь в тушении пожара, что позволило в кратчайшие сроки и без трагических последствий ликвидировать возгорание.

«Адам отодвинул меня и сам стал тушить пожар. Большая благодарность вашему университету и его руководству за воспитание неравнодушных людей, которые готовы прийти на помощь», — отметил владелец квартиры, в которой был очаг возгорания, Александр Гоков.