Лавинная опасность сохраняется в горах Ингушетии 

В чрезвычайном ведомстве гостей и жителей призвали, находясь в горах следить за изменением погоды. Тщательно выбирать маршрут, обходить известные опасные склоны.

«Если вы видите след лавины из снежной доски, знайте, что рядом вас может поджидать такая же. Наблюдайте за своей тенью. Когда она направлена на склон, воздействие солнца сильнее всего. Ищите защиты в густом лесу, на наветренных склонах и за естественными барьерами», — отмечается в релизе.

Телефон доверия ГУ МЧС России по Ингушетии: 8 (8734) 55-99-99.